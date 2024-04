Novo Paço Municipal de Hortolândia deve ser entregue no fim de maio

O novo Paço Municipal de Hortolândia, que desde agosto de 2022 vem sendo construído no Jardim Novo Ângulo, deve ser entregue no fim de maio, em meio às comemorações de 33 anos de emancipação política do município. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (22) pelo prefeito Zezé Gomes (Republicanos) durante visita ao local.

De acordo com o prefeito, as obras estão 95% concluídas – Foto: Prefeitura de Hortolândia/Divulgação

De acordo com o chefe do Executivo, as obras estão 95% concluídas. Nesta semana será dada sequência à montagem dos móveis do prédio e a instalação do cabeamento de telefonia e internet nas futuras estações de trabalho.

Ainda dentro da edificação está prevista a colocação de forros acústicos e paredes de drywall. Já no lado externo serão realizados o início da construção da rede adutora que abastecerá o paço e a limpeza das janelas.

Orçada em R$ 66 milhões, sendo R$ 50 milhões custeados por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e R$ 16 milhões por recursos próprios, a nova sede da Prefeitura de Hortolândia terá 10 mil m² de área construída e abrigará em torno de 1 mil funcionários de todas as secretarias.

O prédio ficará em um terreno de 60 mil m², próximo à Ponte Estaiada, que contará também com estacionamento, cisternas — cuja água captada será usada na limpeza do próprio paço —, duas quadras esportivas e unidades do Poupatempo e do DSO (Departamento de Saúde Ocupacional).

Também já está em funcionamento na área uma usina solar, orçada em R$ 8,8 milhões e que possui 1,8 mil painéis, responsáveis por abastecer tanto o paço quanto os demais espaços públicos do local.

“O novo paço foi pensado para trazer economia aos cofres públicos, promover maior eficiência na prestação dos serviços municipais e cuidar do meio ambiente. O valor que será economizado com aluguel e conta de energia, vamos pagar a obra em cerca de cinco anos”, afirmou o secretário de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica, Carlos Roberto Prataviera Junior.

Hortolândia nunca teve uma sede própria para a prefeitura, sendo que os três diferentes prédios que receberam a administração até hoje foram alugados.

O atual, no Remanso Campineiro, com cerca de 5 mil m², tem dificuldades para abrigar as secretarias.