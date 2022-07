Em evento, Hortolândia lança obras do novo Paço Municipal

Prefeito afirmou que a obra faz parte do sonho junto com o ex-prefeito Ângelo Perugini

Prefeito Zezé Gomes (PL) durante o evento de lançamento das obras do novo Paço, nesta quarta-feira - Foto: Marcelo Pendezza - Prefeitura de Hortolândia.JPG

A Prefeitura de Hortolândia realizou nesta quarta-feira o evento de lançamento das obras do novo Paço Municipal, na Estrada Sabina Baptista de Camargo, no Jardim Novo Ângulo.

O resultado da licitação, na modalidade concorrência pública, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do município. O vencedor foi o Consórcio CEE Paço Hortolândia, composto pelas empresas Construmedici Engenharia e Comércio Ltda (líder do Consórcio), Engeluz Iluminação e Eletricidade Eireli, e Construtora Etama Ltda. O investimento será de R$ 55.955.433,69.

O prefeito Zezé Gomes (PL) disse que a construção do novo Paço faz parte do sonho junto com o ex-prefeito Ângelo Perugini, que morreu aos 65 anos, em 1º de abril de 2021, por complicações da Covid-19.

“Essa obra será mais um tijolo da cidade que pretendemos construir. Perugini não está aqui, mas deixou uma equipe técnica e servidores qualificados. Daqui um ano, pretendo voltar já no novo paço para colocar o busto do Perugini que trabalhou bastante para que tudo isso acontecesse”, disse Zezé nesta quarta-feira.