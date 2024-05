Ação da DIG em caso de homicídio em frente à Delegacia de Hortolândia tem 5 presos e 1 morto

Operação da DIG de Americana mirou suspeitos de morte de empreiteiro em frente à Delegacia de Hortolândia - Foto: DIG Americana

Cinco pessoas foram presas e uma morreu durante uma ação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana realizada na noite desta quinta-feira (2), em Hortolândia. Parte delas era da mesma família.

A operação buscava cumprir mandados no caso da execução do empreiteiro Adenir Batista do Santos Júnior, assassinado com cerca de 30 tiros em frente à Delegacia de Hortolândia, em novembro de 2023, depois de prestar depoimento sobre uma tentativa de homicídio que havia sofrido.

De acordo com a DIG, após as prisões de três envolvidos no homicídio, em fevereiro deste ano, foi possível avançar com as investigações e chegar até as detenções ocorridas nesta quinta-feira.

Na época, a polícia percebeu que os presos possuíam a tatuagem “Família F. F.”, em referência a um suposto grupo criminoso chamado de “Família Fala Fina”.

Durante as investigações, a polícia diz ter concluído que o crime teria ocorrido a mando de um homem de 30 anos conhecido pelo apelido de Fala Fina. Segundo os investigadores, ele seria uma “forte liderança” da organização criminosa e integrante da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital). A “Família Fala Fina” seria responsável ainda pelo controle de pontos de tráfico de drogas.

Na operação desta quinta-feira, policiais foram até o bairro Parque dos Pinheiros, onde Fala Fina mantém, junto com familiares, um restaurante que vende espetinhos.

No local, que é cerca de 200 metros próximo da delegacia onde o empreiteiro foi assassinado, os agentes prenderam, além de Fala Fina, a mãe e dois irmãos dele, bem como um quinto investigado que seria o braço direito do líder do grupo criminoso.

Os familiares seriam suspeitos de serem “laranjas” do tráfico de drogas, inclusive, com a ocorrência de lavagem de dinheiro.

Um outro investigado, de apelido Tupã, foi morto na casa onde estava, no bairro Parque Gabriel, durante a ação dos policiais. Segundo o boletim de ocorrência, ao chegarem na residência, houve resistência para que os agentes conseguissem entrar no local.

Dentro da casa, entretanto, os policiais teriam encontrado Tupã com um revólver empunhado. Ele foi baleado com três tiros e morreu no local. O suspeito tinha uma tatuagem no peito com os dizeres Família FF, segundo a polícia.

Além das prisões, a operação da DIG de Americana apreendeu uma pistola calibre .40 com Fala Fina e um revólver calibre 38, que estava com Tupã. Um veículo, celulares e mídias, como pendrive e HD, também foram apreendidos pelos policiais.

A polícia atribuiu aos presos crimes diversos, como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

“Os presos foram encaminhados para unidades prisionais, onde aguardarão julgamento. A operação marca um ponto crucial na luta contra o crime organizado em São Paulo, desmantelando uma célula significativa do PCC e reafirmando o compromisso das autoridades em restaurar a segurança e a ordem pública”, informou a DIG.