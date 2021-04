Hortolândia limitará atendimento presencial pelo segundo domingo seguido

Pelo segundo domingo consecutivo, a Prefeitura de Hortolândia vai limitar o atendimento presencial em supermercados, padarias e restaurantes. Esses locais só poderão receber clientes até às 13 horas no próximo domingo (4). A atividade presencial fica suspensa até às 5h de segunda-feira (5).

Em contrapartida, o sistema delivery segue permitido. O novo decreto da prefeitura com as regras foi publicado na quarta-feira (31).

As medidas visam frear o avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Assim como em todo o Estado, a cidade viu os números da doença aumentarem. Até o momento, Hortolândia acumula 10.849 casos confirmados e 376 mortes, incluindo a do prefeito Angelo Perugini (PSD).

Neste domingo, o atendimento presencial segue liberado apenas para farmácias, drogarias e similares, além de hospitais, clínicas, laboratórios, casas de saúde, prontos-socorros e ambulatórios, bem como indústrias.

Serviços de retirada dos produtos ou mercadorias na porta dos estabelecimentos estão proibidos. Drive-thru ou walk-thru (retirada presencial, a pé) também não podem funcionar, exceto nas atividades de saúde.

O Executivo alerta que aqueles que desrespeitarem as medidas estarão sujeitos à multa.