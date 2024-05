Projeto da Suzano tem 100 vagas para estudantes de baixa renda na região

Imagem da Unidade da Suzano em Limeira (SP) - Foto: Fernando Cavalcanti

A Suzano, maior produtora mundial de celulose com unidade em Limeira, firmou parceria com o Instituto Bold para promoverem juntos o projeto Jornada Jovem Consciente, que tem a missão de fomentar a equidade de oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de aceleração e projeção de talentos no mercado de trabalho.

O projeto, que disponibilizará 100 vagas na região de Americana, é direcionado a estudantes de baixa renda, de escolas públicas, com idades entre 14 e 17 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de maio por este link. O início das aulas está agendado para o dia 20 de maio, com encerramento previsto para 20 de agosto.

O objetivo é acelerar tanto o desenvolvimento pessoal quanto profissional desses jovens, fornecendo ferramentas para que eles possam ingressar ou aprimorar sua atuação em grandes organizações.

O coordenador de desenvolvimento social da Suzano, Adriano Martins, destaca que a parceria com o instituto está alinhada com os Compromissos para Renovar a Vida da empresa, que incluem metas de longo prazo para combater a pobreza e promover o desenvolvimento social. A empresa tem como meta tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza nas áreas onde atua, até 2030.

A proposta do projeto é oferecer um acompanhamento, com duração total de 300 horas, distribuídas em dois encontros semanais, cada um com duração de uma hora e meia. Todo o programa é realizado de forma online, com início sempre às 18h, visando garantir que as atividades não interfiram no desempenho escolar dos alunos.

Diferentes etapas da jornada serão oferecidas aos jovens participantes do projeto, que vão desde a conscientização sobre seu propósito de vida até o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho e orientação de carreira.