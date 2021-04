Lula e Doria lamentam morte de Perugini; veja manifestações

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini (PSD), nesta quinta-feira (1), em publicação nas redes sociais. O ex-companheiro de partido – Perugini ganhou duas eleições para a prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores – o tratou como “amigo e companheiro”.

“Alguém que construiu e esteve conosco no Partido dos Trabalhadores por muitas décadas, e que sempre lutou para a melhoria das condições de vida do povo de Hortolândia, do estado de São Paulo e do Brasil”, prosseguiu Lula.

Amigo e companheiro político de longa jornada. Mais uma vítima da Covid19. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, companheiros de Angelo Perugini e ao povo de Hortolândia. https://t.co/oE9G7bgHkU — Lula (@LulaOficial) April 1, 2021

Em nota, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que Perugini “honrou o cargo que ocupou e foi exemplo de dedicação à população”, ao lembrar as quatro vitórias obtidas nas urnas em corridas pelo executivo do município.

“Sua colaboração para a emancipação do município e desenvolvimento da região é um legado muito importante. A família e amigos, meus sinceros pêsames”, completou o titular do Palácio dos Bandeirantes.

Lamento profundamente a morte de Ângelo Perugini, prefeito de Hortolândia, mais uma vítima da COVID-19. Sua colaboração para a emancipação do município e desenvolvimento da região é um legado muito importante. À família e amigos, meus sinceros pêsames. — João Doria (@jdoriajr) April 1, 2021

A perda de Perugini também foi lembrada pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), de Americana. “Mais uma vítima da Covid-19, doença que tirou a vida de milhões de brasileiros”, escreveu Macris em sua conta no Twitter.

O secretário da Casa Civil do Estado e ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris (PSDB), destacou o trabalho de Perugini por Hortolândia.

“Em seu quarto mandato como prefeito, Perugini foi um entusiasta do desenvolvimento de Hortolândia e da região. Com sua visão, empenho e ações, foi um dos grandes responsáveis pela evolução vertiginosa do município”, disse o tucano pelo Facebook.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), transmitiu seu pesar por meio de nota. “Meus sentimentos a todos os familiares e amigos do prefeito Angelo Perugini, um homem lutador com quem tive o prazer de conviver e que sempre me apoiou no sonho de ser prefeito de Americana. Que Deus conforte os corações de todos”.

Prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PV) destacou a trajetória do colega. “O Angelo Perugini teve uma trajetória política brilhante. Sempre combativo, lutava pela população e sobretudo por aqueles que mais precisavam. Um defensor das questões sociais, da saúde e da ciência”.

Denis Andia (PV), ex-prefeito de Santa Bárbara, escreveu que Perugini “transformou e desenvolveu sua cidade nos últimos anos, trabalhando com amor e dedicação. Grande companheiro junto aos temas metropolitanos. Pessoa do bem. Só deixou amigos por onde passou”.

Outra liderança regional a enaltecer a carreira de Angelo Perugini foi o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD). “O professor Angelo foi um verdadeiro irmão para mim, uma pessoa culta, humilde, de boa vontade. Um homem muito religioso, que amava a todos sem distinção (…) Que Deus o receba de braços abertos”.

O diretor-executivo da Agemcamp e ex-prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), se manifestou por meio de nota. “O Perugini nos deixa um grande legado de amor, coragem e fé. Um homem muito sábio, racional e leve, além de um grande conselheiro de todos os prefeitos da Região Metropolitana de Campinas. Um guerreiro que bravamente lutou pela vida, exatamente porque tinha paixão por viver e por fazer o bem. Neste momento de consternação, só nos cabe pedir a Deus que dê conforto à família para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade”.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), disse que a partida de Perugini é dolorosa. “Seu legado ficará para sempre em nossas lembranças”.

“Perugini sempre fez um excelente trabalho pela cidade de Hortolândia e também por toda a nossa região, além de ter sido vereador em Sumaré antes da emancipação de Hortolândia. Grande parceiro da nossa família, me acolheu muito bem quando fui eleito ainda para o primeiro mandato e também ajudou meu pai em sua eleição para deputado estadual”, comentou Dalben.



Também em Sumaré, o presidente da câmara, Willian Souza (PT), afirmou que Perugini “foi um grande político do campo progressista, que vai deixar uma imensa saudade”. “Deixo meus sinceros sentimentos aos familiares, amigos, admiradores e ao povo hortolandense”.

Em Campinas, o atual prefeito Dário Saadi (Republicanos) e o ex-prefeito Jonas Donizette (PSB), que preside a Frente Nacional de Prefeitos, também comentaram a perda.

“Foram anos de cooperação em prol da RMC, ele como prefeito nos outros três mandatos que exerceu e eu como vereador. Ainda muito viva na minha memória, nosso último encontro em janeiro, em Jaguariúna, quando todos nós, prefeitos da região, o escolhemos por aclamação para liderar o nosso colegiado”, lamentou Dário, em referência ao cargo de Perugini de presidente do Conselho de Desenvolvimento da região.

“Conheci Angelo muitos anos atrás, décadas, quando ainda nem era vereador e ele também estava começando na vida pública. Nessa foto estávamos na última visita técnica no PS Metropolitano. Uma obra que ele sonhou muito e conseguimos realizar. Fica aqui a nossa homenagem, o nosso sentimento a ele e a cidade de Hortolândia que ele tanto amava”, postou Jonas Donizette.

Notícia triste: depois de muita agonia e sofrimento, infelizmente, faleceu o amigo Angelo Perugini, prefeito de… Publicado por Jonas Donizette em Quinta-feira, 1 de abril de 2021

O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado e presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, gravou um vídeo dizendo que “o Angelo tem uma trajetória de luta, de trabalho por aqueles que mais precisam, de serviços para Hortolândia e todo o Estado de São Paulo”. Ainda observou que ele era “querido por todos os partidos”.

Membro da direção nacional e um dos fundadores do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), João Pedro Stédile disse estar “muito dolorido”, ao lembrar que Perugini foi um dos militantes do movimento. “Solidariedade a sua família e a todos militantes”, disse no Twitter.

Perdemos hoje o grande amigo e Prefeito da cidade de Hortolândia, Angelo Perugini. Forte combatente na luta por justiça social. Companheiro coerente, justo e verdadeiro.

Deixo meu abraço e solidariedade aos familiares, amigos e ao povo de Hortolândia.

Angelo Perugini, Presente! pic.twitter.com/sX7MZvYfxE — Rui Falcão (@rfalcao13) April 1, 2021

Diversos políticos ligados ao PT, também se manifestaram nas redes, como Jilmar Tatto, candidato à Prefeitura de São Paulo no ano passado, e Rui Falcão, ex-presidente nacional do partido. “Forte combatente na luta por justiça social. Companheiro coerente, justo e verdadeiro”, disse Falcão.

Família

Em nota divulgada à imprensa, a família de Perugini afirmou que o prefeito era “homem humilde, pai amoroso e gestor público comprometido”.

“Nesses 59 dias, ele lutou bravamente contra a doença, como fez a vida toda, seja pela harmonia e bem-estar da família, seja pelo desenvolvimento de Hortolândia e, principalmente, pela melhoria das condições de vida do povo hortolandense”, diz um trecho. Leia a nota completa aqui.

Falecimento

Angelo Perugini morreu nesta quinta-feira após 59 dias de internação na luta contra a Covid-19. Ele tinha 65 anos e, em novembro, havia sido eleito para seu quarto mandato à frente da Prefeitura de Hortolândia. José Nazareno Gomes, o Zezé (PL), vice na chapa vencedora, será o responsável por gerir a cidade até 2024.