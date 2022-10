IFSP oferece 65 vagas de curso técnico em Hortolândia

O IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) abriu, nesta segunda-feira (10), processo seletivo para cursos técnicos com ingresso no 1º semestre de 2023. O campus de Hortolândia possui 65 vagas disponíveis. As inscrições vão até 23 de novembro.

Ao todo, 2.625 vagas serão disponibilizadas em todas as unidades da IFSP. Em Hortolândia, o processo é para os cursos de Eletroeletrônica e Fabricação Mecânica. As vagas são para estudantes de ensino médio e pessoas já formadas. Quem ainda não concluiu, continuará estudando na escola atual e fará apenas o curso técnico no instituto.

A seleção acontecerá através de uma prova, que reúne conteúdos de língua portuguesa e matemática e será realizada no dia 11 de dezembro. A avaliação será aplicada na cidade escolhida pelo candidato. A inscrição é feita mediante ao pagamento de uma taxa de R$ 20. Candidatos que fizeram o ensino fundamental integralmente em escolas da rede pública, ou com bolsa integral em particular, podem pedir a isenção do valor de 10 a 23 de outubro.

50% das vagas dos cursos oferecidos pelo IFSP são para estudantes oriundos do ensino público e candidatos que possuem renda familiar per capta igual ou inferior a um salário mínimo e meio, candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, além de candidatos com deficiência. As inscrições e demais informações sobre o processo seletivo podem ser consultadas em ifsp.edu.br.

Além de Hortolândia, o instituto possui campus em Araraquara, Avaré, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Piracicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano, Tupã e Votuporanga.