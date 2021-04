‘Homem humilde, pai amoroso e gestor público comprometido’, diz família de Perugini em nota

A família do prefeito de Hortolândia Angelo Perugini (PSD), que morreu nesta quinta-feira (1), vítima do novo coronavírus (Covid-19), divulgou uma nota oficial no início desta tarde agradecendo as orações e aos médicos dos hospitais Samaritano, em Campinas, e 9 de Julho, em São Paulo, unidades de saúde em que ele esteve internado.

“Nesses 59 dias, ele lutou bravamente contra a doença, como fez a vida toda, seja pela harmonia e bem-estar da família, seja pelo desenvolvimento de Hortolândia e, principalmente, pela melhoria das condições de vida do povo hortolandense”, diz um trecho.

Na nota, a família ainda escreve que agora fica o “legado de muito trabalho e, sobretudo, de esperança de que Hortolândia pode ser ainda melhor”.

CONFIRA NA ÍNTEGRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELA FAMÍLIA

Agradecemos a todos, de coração, pelas orações, pensamentos positivos, boas energias, mensagens de apoio e inúmeras manifestações de preocupação e carinho que recebemos desde que nosso amado Ângelo Augusto Perugini recebeu o diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19), no dia 1º de fevereiro. Nesses 59 dias, ele lutou bravamente contra a doença, como fez a vida toda, seja pela harmonia e bem-estar da família, seja pelo desenvolvimento de Hortolândia e, principalmente, pela melhoria das condições de vida do povo hortolandense. Nosso agradecimento, também, aos médicos dos hospitais Samaritano, em Campinas, e 9 de Julho, em São Paulo, que se empenharam e fizeram o máximo para que ele pudesse vencer a doença, se recuperar e se restabelecer. O homem humilde, pai amoroso e gestor público comprometido, que lutou pela emancipação de Hortolândia e transformou a cidade em quatro mandatos, foi na manhã desta quinta-feira (1ª) ao encontro do Pai, que, certamente, o receberá de braços abertos. Fica, no entanto, o legado de muito trabalho e, sobretudo, de esperança de que Hortolândia pode ser ainda melhor, pois tem um povo esperançoso e trabalhador.

Perugini estava internado desde 1º de fevereiro, mesmo dia em que recebeu o diagnóstico positivo para a doença. Ele deu entrada no Hospital Samaritano, em Campinas, e no dia 3 do mesmo mês foi transferido para um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de São Paulo, onde foi intubado seis dias depois, em 9 de fevereiro.

O político teve momentos de estabilidade e sinais de melhora em meio ao tratamento na UTI, de acordo com os boletins divulgados pela Prefeitura de Hortolândia no período. O estado de saúde agravado foi comunicado no dia 24 de março e o óbito, confirmado nesta quinta.

Horas antes do falecimento, a prefeitura havia divulgado que ele havia sofrido significativa piora em seu estado de saúde, inclusive com a possibilidade de as funções cerebrais terem sido afetadas. Foram realizados novos exames para dimensionar o impacto do agravamento, mas horas depois o falecimento foi confirmado.

MANIFESTAÇÕES

Vários políticos lamentaram o falecimento de Perugini em publicações nas redes sociais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), foram dois dos que se manifestaram com mensagens de conforto aos amigos e familiares.