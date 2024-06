Defesa de condenado por estupro e homicídio de enteada entra com recurso

A defesa de Cássio Martins Camilo, condenado a 32 anos por estupro, homicídio e ocultação do corpo da enteada Maria Clara Calixto Nascimento, de 5 anos, entrou com recurso na segunda-feira no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). O advogado pede a desclassificação pelo abuso sexual da vítima.

O crime foi praticado em dezembro de 2020, na casa da criança, no Jardim São Felipe, em Hortolândia.

O advogado Nelson Ventura Candello, que representa Cássio, também solicitou que a “suposta” confissão feita pelo padrasto na delegacia seja anulada. O objetivo do defensor é que seu cliente tenha a pena reduzida.

A menina Maria Clara – Foto: Reprodução

O promotor Rafael Salzedas Arbach se posicionou nesta sexta-feira contra a versão apresentada pela defesa, pois defende a manutenção da sentença do juiz de Hortolândia, André Forato Anhê.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O réu ostentava a condição de padrasto da vítima e, no momento dos fatos, estuprou a criança e após, decidiu matá-la. Para tanto, a agrediu fisicamente, deixando-a inconsciente e vedando-lhe a boca com fita adesiva como forma de impedir que gritasse por socorro, dificultando sobremaneira qualquer mínima possibilidade de defesa da vítima”, disse o promotor.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O advogado Antonio Gonzales, que defende a família da Maria Clara, entende ser um direto do acusado ao recurso. “Estamos confiantes que o TJ irá manter a bem fundamentada decisão judicial de primeira instância. A família segue acompanhando o processo”, afirmou.