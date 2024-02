Trem Intercidades de Campinas a São Paulo deve gerar 10,5 mil empregos, diz Estado

Governador Tarcísio de Freitas vai se reunir com investidores na Europa; leilão ocorre no próximo dia 29

TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte, que vai ligar Campinas a São Paulo, deve gerar 10,5 mil empregos diretos, indiretos e induzidos, segundo o governo estadual.

A expectativa do Estado é de um investimento de R$ 13,5 bilhões no leilão internacional para implantação e operação do trem. A concorrência ocorre neste mês, dia 29, prazo final para apresentação de propostas dos investidores interessados em assumir o serviço.

A partir deste final de semana, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará em três países da Europa, onde vai tratar desse e de outros assuntos com empresários e investidores.

Segundo o governo, o trem deve atingir até 140 km/h. Conforme o LIBERAL noticou em setembro do ano passado, o TIC deve começar a funcionar em 2031. A empresa que assumir o trem não poderá cobrar mais de R$ 64 na tarifa, e a média anual não pode ultrapassar R$ 50.

Ou seja, se fixar o preço em R$ 64, a concessionária deverá criar mecanismos de desconto ou promoções para que, anualmente, o custo médio das passagens seja R$ 50 ou menos.

O TIC vai oferecer um serviço expresso entre a Estação Barra Funda – em São Paulo – e Campinas, com parada em Jundiaí. A viagem terá duração de 64 minutos. Ao todo, 15 trens farão esse trajeto, que possui cerca de 100 km.

Dentro do projeto, também há o TIM (Trem Intermetropolitano), com cinco estações: Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas. A linha vai contar com sete trens, e o percurso será de 44 km, com previsão de deslocamento de 33 minutos. O TIM deve entrar em operação em 2029, com tarifa de até R$ 14,05.

O edital prevê, ainda, a concessão da Linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Ela vai operar entre as estações Barra Funda e Jundiaí, com 57 km de extensão, 17 estações e 61 minutos de viagem. A preço da passagem vai continuar R$ 5, valor já cobrado atualmente.

Americana e cidades do entorno

Em dezembro, em entrevista ao Grupo Liberal, o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, apontou a necessidade e se estudar meios de transporte para que os moradores de outras cidades da região, como Americana, se desloquem até a estação campineira.

Uma alternativa, segundo ele, poderia ser a implantação do sistema de BRT (sigla em inglês para Ônibus de Trânsito Rápido) – ônibus que operam em faixas segregadas – no Corredor Metropolitano.

Em outubro, ao LIBERAL, a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado) informou que o governo estadual também estudaria uma extensão do TIC até Americana.