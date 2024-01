Veja a programação do Carnaval 2024 em Americana

A programação do Carnaval 2024 foi definida pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana e divulgada à população nesta quinta-feira (11). O CarnaPraia será realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro (sábado e domingo) na orla da Praia dos Namorados.

Shows do CarnaPraia 2024 foram escolhidos para agradar a todos os públicos – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A programação inclui atrações que, com diversidade de ritmos, têm o objetivo de agradar aos mais variados públicos.

No sábado (10), a folia acontece entre 15h e 22h. Às 15h e nos intervalos haverá música eletrônica com DJ; entre 17h30 e 19h, samba com Janaína de Cássia e Trio; e entre 20h30 e 22h, pagode com o grupo New Samba.

No domingo (11), as atrações começam ao meio-dia. Às 12h e nos intervalos, música eletrônica com DJ; entre 15h e 17h, axé e marchinhas com os músicos da banda Tom Dominante; entre 18h e 19h30, samba com Janaína de Cássia Trio; e entre 20h30 e 22h, samba, pagode e axé com o grupo Samba da Nega.

No ano passado, além da festa na Praia dos Namorados, já intitulada CarnaPraia, também houve programações culturais no Centro, no Centro Comunitário do Jardim São Paulo e em diversas praças da cidade.

Santa Bárbara

A programação do Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste foi divulgada nesta quarta-feira (10). Serão dez blocos neste ano, número recorde de grupos participantes. A edição 2024 acontecerá nos dias 10 (sábado) e 11 de fevereiro (domingo), das 15h às 23h, e também no dia 12 (segunda-feira), das 18h às 23h.