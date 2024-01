Carnaval de Santa Bárbara terá dez blocos e três bandas em três dias de festa

O Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste terá dez blocos neste ano, número recorde de grupos participantes, levando marchinhas pelas ruas e sempre tendo como ponto principal de dispersão a Praça Central, que também terá três grupos animando a festa. Todas as atividades são gratuitas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A programação foi divulgada nesta quarta-feira (10). A edição 2024 acontecerá nos dias 10 (sábado) e 11 de fevereiro (domingo), das 15h às 23h, e também no dia 12 (segunda-feira), das 18h às 23h.

carnaval2023 – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Todas as informações e um mapa interativo podem ser conferidos no site exclusivo do evento.

Dentre as novidades estão três novos blocos inscritos: Bloco da Cana Valesca, Unidos pela Geladeira Solidária e Bloco das Rosinhas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além deles, voltam a participar da folia o Bloco do Traquitana, Bloco do Roque, Bloco Boralá, Amigos da Lilica, Bloco Apareceu a Margarida, O Bloquinho e Bloco das Bárbaras.

Subirão no palco da Praça Central Alexandra Souza e Banda, no dia 10, das 16h às 18h e das 20h às 23h; Banda Alto Astral, no dia 11, das 16h às 18h e das 20h às 23h; e, por fim, Robson Cruz e Banda, no dia 12, das 19h às 23h.

A identidade visual do evento é outra novidade, trazendo “Carnaval de SBO” com tonalidade neon nas cores roxa, rosa e azul. Antes, o logo do carnaval barbarense celebrava o bicentenário da cidade.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Confira o itinerário dos blocos:

BLOCO DO TRAQUITANA

Mini trio elétrico tocando marchinhas para todas as idades

Data: 10 de fevereiro (sábado)

10 de fevereiro (sábado) Concentração às 15h e saída do bloco às 19h30

Loca: Avenida Monte Castelo, 414, Centro (em frente à caixa d’água)

Avenida Monte Castelo, 414, Centro (em frente à caixa d’água) Trajeto descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pela Rua João Lino, Rua Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

BLOCO DO ROQUE

De amigos “rockeiros” de longa data, o bloco inclui os amantes desse estilo musical, trazendo guitarras e percussão

Data: 10 de fevereiro (sábado)

10 de fevereiro (sábado) Concentração às 15h e saída do bloco às 18h

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro Trajeto saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

BLOCO DA CANA VALESCA

Bloco que resgata as décadas de 1980 e 1990, período em que os carnavais nos clubes viveram o seu auge, e lembra a importância da cana-de-açúcar para o município

Data: Dia 10 de fevereiro (sábado)

Dia 10 de fevereiro (sábado) Concentração às 16h e saída do bloco às 19h15

Local: Bar Barense | Rua Treze de Maio, 791, Centro

Trajeto na Rua Treze de Maio (subindo), virando à direita na Alameda dos Seresteiros, Avenida Monte Castelo, junta-se ao Bloco do Traquitana e segue via Rua João Lino, virando à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

BLOCO BORALÁ

Fundado em 2018, resgata a tradição dos antigos carnavais, onde as famílias se divertiam ao som das marchinhas

Data: Dia 10 de fevereiro (sábado)

Dia 10 de fevereiro (sábado) Concentração às 18h e saída às 20h

Local: Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum)

Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum) Trajeto saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

UNIDOS PELA GELADEIRA SOLIDÁRIA

Formado por pessoas que buscam trazer mais apoio e dignidade a pessoas em situação de rua e famílias carentes

Data: Dia 10 de fevereiro (sábado)

Dia 10 de fevereiro (sábado) Concentração às 18h e saída às 20h

Local: Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum)

Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum) Trajeto saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

AMIGOS DA LILICA

Composto por crianças e adolescentes com deficiências

Data: Dia 11 de fevereiro (domingo)

Dia 11 de fevereiro (domingo) Concentração às 15h e saída às 16h

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro Trajeto pelas ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

BLOCO DAS ROSINHAS

Formado por assistidos pela Rede Feminina de Combate ao Câncer e seus familiares, trará seus foliões vestidos preferencialmente de cor rosa, acompanhados de marchinhas de carnaval tradicionais

Data: Dia 11 de fevereiro (domingo)

Dia 11 de fevereiro (domingo) Concentração às 15h e saída do bloco às 16h

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro Trajeto pelas ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

BLOCO APARECEU A MARGARIDA

Fundado em 2018, traz a alegria dos antigos carnavais e visa contribuir para com as futuras gerações por meio da disseminação da música, cultura, da formação de novos músicos e o descobrimento de novos talentos

Data: Dia 11 de fevereiro (domingo)

Dia 11 de fevereiro (domingo) Concentração às 15h e saída do bloco às 19h

Local: Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum)

Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum) Trajeto saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

O BLOQUINHO

Bloco para os pequenos foliões da cidade e região, com brincadeiras e músicas infantis

Data: Dia 11 de fevereiro (domingo)

Dia 11 de fevereiro (domingo) Concentração às 16h e saída do bloco às 18h

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro Trajeto Saindo da Rua João Lino, seguindo pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.

BLOCO DAS BÁRBARAS

Nascido em 2016, visa resgatar a tradição do carnaval barbarense, se tornando referência na cidade e toda região pela diversidade de público e respeito, ao som de axés dos anos 90, frevo, samba enredo e hits carnavalescos

Data: Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)

Dia 12 de fevereiro (segunda-feira) Concentração às 15h e saída do bloco às 19h

Local: Concentração na Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum)

Concentração na Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum) Trajeto saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Programação da Praça Central:

• Sábado (10/2), das 16h às 18h e das 20h às 23h: Alexandra Souza e Banda

• Domingo (11/2), das 16h às 18h e das 20h às 23h: Banda Alto Astral

• Segunda-feira (12/2), das 19h às 23h: Robson Cruz e Banda