Programação de Carnaval em Americana começa nesta quinta-feira

O Carnaval em Americana começa já nesta quinta-feira (16). Serão realizados cinco eventos gratuitos e abertos à população, que vão ocupar diferentes espaços e regiões da cidade. Estão previstas apresentações do Batuque da Nega, Tom Dominante, Samba da Nega e da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi. A programação será realizada pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) da Prefeitura de Americana. Veja a programação completa:

CarnaSocial. O Centro Comunitário do Jardim São Paulo recebe o evento nesta quinta-feira (16), que terá o Concerto Carnaval Nostalgia para a Terceira Idade. A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi apresentará marchinhas que marcaram os carnavais de outras épocas. O CarnaSocial será das 14h às 17h, e os organizadores pedem a doação de um litro de leite.

CarnaCentro. O Calçadão do Centro recebe som mecânico e apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, que tocará as famosas marchinhas de Carnaval para os transeuntes. O evento será no sábado (18), a partir das 10h.

CarnaPraça. Será realizado no sábado (18), das 10h às 18h, na Praça Vó Palmira, bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo. Haverá zumba de Carnaval, turma do passinho com temática carnavalesca, escola de samba do Jardim Mirandola e festa de espuma, além de food trucks, brincadeiras e prêmio para melhor fantasia das crianças.

Na terça-feira (21), com apoio institucional da prefeitura, haverá outra matinê na Praça Vinícius de Moraes, no Antônio Zanaga. Entre 13h e 17h, ocorrerá uma programação voltada aos pequenos com o Festival das Cores, brindes e brincadeiras. A partir das 18h, a banda Samba da Nega apresenta o show

“Pluralidade”, repleto de brasilidades. Formado por Bruna Alves, Sandro Livahck e João Ribeiro, o grupo traz um repertório que contempla desde os grandes hits da atualidade até os clássicos do samba, frevo, axé e pagode.

CarnaPraia. A Orla da Praia dos Namorados recebe o evento no domingo (19), das 14h às 19h. Uma das atrações é o Batuque da Nega, banda de Rio Claro que virá com 16 membros para agitar os foliões com releituras de músicas tradicionais e atualidades, usando instrumentos de escola de samba.

O grupo Batuque da Nega é uma das atrações do CarnaPraia, domingo, na Praia dos Namorados – Foto: Lau Fotógrafo / Divulgação

Tim Maia, Jorge Ben Jor, Banda Eva e Léo Santana estão entre os nomes que serão lembrados. “É um repertório muito marcante que agita desde os mais jovens até os mais experientes”, explicou Pedro Henrique dos Santos, membro da banda e que responde pela produção geral. O CarnaPraia também terá a presença da banda Tom Dominante, que vem em peso de Limeira, com 18 membros e um repertório variado. Marchinhas, axé, frevo, músicas infantis e samba-enredo, tudo com muita interatividade com o público.

“A banda tem três cantores, dois percussionistas, baterista, baixo, guitarra, sopro e percussão, além de bailarinos”, destacou Cesinha do Tom, diretor e membro da banda. As duas bandas já estiveram na cidade em eventos privados, mas é a primeira vez que vêm para apresentação gratuita promovida pela prefeitura. É sugerida a doação de um quilo de alimento não perecível ao público do CarnaPraia.