Valor roubado em assalto a carro-forte na Anhanguera é estimado em R$ 2,4 milhões

Assaltantes explodem carro-forte na Rodovia Anhanguera, em Limeira - Foto: Denny Cesar/Código 19/Estadão Conteúdo

A empresa responsável pelo carro-forte atacado na Rodovia Anhanguera (SP-330), entre Americana e Limeira, na noite desta segunda-feira (11), estima que os bandidos levaram cerca de R$ 2,4 milhões em dinheiro.

A informação consta no boletim de ocorrência do caso. Segundo o documento, os bandidos usaram dois veículos utilitários no crime, dentre eles, um Mitsubishi Outlander, que foi encontrado em um canavial do bairro Tatu, região rural de Limeira, ainda na noite desta segunda.

Mitsubishi Outlander usado pelos bandidos foi encontrado em canavial do bairro Tatu – Foto: EPTV Campinas/Cedida

Dentro do carro estavam 14 munições e dois explosivos. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado para retirar os itens.

Peritos recolheram munições de fuzil, de calibre 5.56 e .50, esta capaz de derrubar aeronaves, além de explosivos, que foram detonados pelo Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).

A abordagem foi semelhante a outros casos do tipo. A quadrilha ultrapassou o carro-forte e passou a fazer disparos contra o veículo, que teve a blindagem rompida.

Dois vigilantes foram feridos por estilhaços. Após o carro-forte parar, os assaltantes explodiram o veículo e fizeram o roubo.

De acordo com o boletim de ocorrência, os ladrões também utilizaram “miguelitos”, para estourarem pneus.

Região tem terceiro ataque em quatro meses

Este é o terceiro ataque a carros-fortes nas rodovias da região em menos de quatro meses.

Na noite de 15 de agosto, uma terça-feira, criminosos atacaram um carro-forte entre os quilômetros 124 e 125 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no trecho de Santa Bárbara próximo ao posto Graal, e roubaram R$ 2 milhões.

Em 16 de maio, também uma terça-feira, uma quadrilha assaltou um carro-forte, no km 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao acesso à Rodovia dos Bandeirantes, e fugiu levando ao menos R$ 2 milhões.

Os bandidos deixaram para trás R$ 569 mil em um dos veículos abandonados na fuga. Eles iniciaram o ataque atirando contra dois ônibus para bloquear a via, atingindo duas pessoas que foram socorridas sem gravidade.

Colaboraram Ana Carolina Leal e Cristiani Azanha