Bandidos levaram ao menos R$ 2 milhões em assalto a carro-forte na SP-304

A quadrilha que atacou um carro-forte na noite desta terça-feira (16), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), fugiu levando ao menos R$ 2 milhões, segundo apurou o LIBERAL. Outros R$ 300 mil foram deixados pelos criminosos. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

De acordo com o 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os bandidos estavam em três carros e iniciaram o ataque atirando contra dois ônibus para bloquear a via e atingiram duas pessoas, que foram socorridas ao Hospital da Unimed Santa Bárbara, uma com ferimento na perna e outra no abdômen, ambos sem gravidade. Em seguida os assaltantes entraram em troca de tiros com os vigilantes do carro-forte.

Ainda durante o ataque, que ocorreu no km 142, sentido capital, os criminosos se aproximaram do veículo com explosivos e os vigilantes, percebendo a ação, se afastaram, foram até uma área de mata para se protegerem, mas continuaram disparando para tentar evitar a ação.

Utilizando os artefatos, o grupo teve acesso ao dinheiro e conseguiu fugir com dois malotes. Equipes do 19° BPMI, PMR, 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Guardas Civis e até o helicóptero Águia da PM, trabalharam em conjunto para tentar encontrar os suspeitos, mas ninguém foi identificado. Dois veículos utilizados pelos assaltantes na ação foram encontrados posteriormente na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 128, com mais explosivos.

Nesta quarta-feira (17), o LIBERAL apurou que dentro dos malotes levados pelo grupo estavam ao menos R$ R$ 2 milhões e que os bandidos deixaram ainda R$ 300 mil para trás, pois não conseguiram carregar todo o dinheiro. Entre os valores deixados, ao menos R$ 26 mil foram danificados devido a explosão.

O boletim de ocorrência foi registrado no Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Piracicaba e as investigações serão conduzidas pelo órgão. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi identificado ou preso.