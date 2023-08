Assaltantes de carro-forte em Santa Bárbara levaram R$ 2 milhões, aponta boletim de ocorrência

Bandidos usaram fuzis com capacidade para derrubar aviões para abordar veículo carregado com dinheiro na Rodovia dos Bandeirantes

Bombeiros precisaram controlar chamas que atingiram carro-forte após ataque, na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara - Foto: Rodrigo Alonso/Liberal

Os criminosos que atacaram um carro-forte na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta terça-feira (15), roubaram R$ 2 milhões.

O valor consta no boletim de ocorrência do caso, ao qual o LIBERAL teve acesso. A investigação será conduzida pelo Deic de Piracicaba, departamento especializado da Polícia Civil.

Segundo a apuração preliminar da polícia, os bandidos usaram fuzis para o assalto, inclusive com munição capaz de derrubar aeronaves.

O boletim de ocorrência descreve que os assaltantes teriam feito a abordagem ao carro-forte com veículos utilitários (SUVs) de porte médio – a suspeita é de que seriam dois carros do modelo Hyundai Creta, um de cor escura e outro de cor branca.

O crime ocorreu por volta de 19h, entre os quilômetros 124 e 125 da Rodovia dos Bandeirantes, trecho de Santa Bárbara próximo ao posto Graal.

No primeiro momento da abordagem, ocupantes dos carros começaram a fazer disparos contra o carro-forte. Os tiros atingiram dois vigilantes que estavam no veículo.

Acuados pelos bandidos, o carro-forte parou no acostamento da rodovia e os vigilantes fugiram para uma área de mata ao lado. Neste momento, um dos funcionários da empresa de segurança foi atingido na cabeça, no ombro e no braço.

“Inclusive, os criminosos continuaram a realizar disparos mesmo diante da fuga dos vigilantes”, diz trecho do boletim. Os vigilantes não chegaram a revidar os tiros.

Após acuarem os vigilantes, os bandidos teriam usado explosivos contra o carro-forte. Ainda durante os disparos, um motorista de um caminhão foi atingido.

A perícia do Instituto de Criminalística de Americana recolheu cápsulas de ao menos três calibres – 5.56, 7.62 e ponto 50 – todas de fuzil e esta última, capaz de derrubar aviões.

Até a finalização do boletim, por volta de 2 horas da madrugada desta quarta-feira, os policiais não tinham informação sobre testemunhas, quantidade de criminosos e armas e explosivos utilizados.

No total, havia quatro pessoas no carro-forte. Dois vigilantes foram baleados. O terceiro ferido foi o motorista do caminhão.

Todos foram socorridos ao PS (Pronto-Socorro) Dr. Edison Mano, em Santa Bárbara. Um dos vigilantes e o motorista tiveram alta. O segundo vigilante ferido foi transferido para um hospital particular de São Paulo e o estado dele, segundo a Prefeitura de Santa Bárbara, era estável.

Em maio, bandidos atacaram carro-forte na SP-304

O roubo desta terça-feira é a segunda ação criminosa do tipo que ocorreu em Santa Bárbara em três meses. Em 16 de maio, uma quadrilha atacou um carro-forte na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e fugiu levando ao menos R$ 2 milhões.

Os bandidos deixaram para trás R$ 569 mil em um dos veículos abandonados na fuga. Eles iniciaram o ataque atirando contra dois ônibus para bloquear a via, atingindo duas pessoas que foram socorridas sem gravidade.

Os bandidos usaram explosivos para acessar o dinheiro no carro-forte. Dentro dos malotes levados pelo grupo estavam ao menos R$ 2 milhões.