Segunda colocada em 2020, Maria Giovana recebe apoio do PT e tentará novamente a Prefeitura de Americana

A sanitarista Maria Giovana Fortunato, durante entrevista à Rádio Club AM 580, em outubro de 2022 - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A ex-vereadora e sanitarista Maria Giovana Fortunato, que concorreu à Prefeitura de Americana nas eleições de 2020 pelo PDT, está novamente na disputa para o cargo em 2024. Dessa vez, ela representará o PDT com o apoio do PT, conforme anunciado em entrevista ao LIBERAL neste sábado (2).

Nas eleições de 2020, Maria Giovana conquistou o segundo lugar, obtendo 29.562 votos (26,74%), enquanto Chico Sardelli (PV) foi eleito prefeito com 40.014 votos (36,19%).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Antes, no entanto, a sanitarista foi vereadora em Americana pelo PCdoB e também disputou uma vaga à Câmara dos Deputados pelo mesmo partido. Em 2022, tentou novamente o cargo de deputada, desta vez pelo PDT – teve 32.932 votos e não se elegeu.

Ao LIBERAL, Maria Giovana destacou que ainda está em discussão a formalização da aliança com o PT, mas expressou que o apoio seria bem-vindo. A ex-vereadora ressaltou que o PDT está trabalhando para fortalecer o grupo no campo progressista.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Eduardo Coienca, presidente do PT em Americana, por sua vez, confirmou a indicação da aliança após três reuniões do partido. Ele afirmou que o PDT é alinhado com os ideais do PT, destacando a indicação de Maria Giovana como candidata à prefeitura.

Coienca expressou a intenção de expandir essa aliança para incluir outros partidos democráticos, alinhados ideologicamente com o PT, visando construir uma frente ampla em Americana, inspirada na iniciativa liderada pelo presidente Lula.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A médica Adriana Cardoso, esposa do vereador e médico Daniel Cardoso (PDT), também tem se colocado como pré-candidata à Prefeitura de Americana, pelo Solidariedade.

Conforme o LIBERAL noticiou em julho, outros políticos também já demonstraram interesse, como o suplente de deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) e o vereador Vagner Malheiros, que prometeu deixar o PSDB na próxima janela partidária. Atual prefeito, Chico ainda não confirmou se buscará a reeleição.