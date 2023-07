Articulações para as eleições de 2024 começam a ser reveladas em Americana

A um ano das eleições municipais, a articulações por candidaturas já começam a ser reveladas publicamente em Americana.

Nesta semana, dois políticos já projetaram uma possível disputa pela prefeitura: o vereador Vagner Malheiros, que promete deixar o PSDB na próxima janela partidária, e o suplente de deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos).

Malheiros disse estar em tratativas com o PMN – Foto: Jairo Guilherme Silva / Rádio Clube

Nesta quinta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), Malheiros disse estar em tratativas com o PMN para representar o partido na eleição para prefeito. “Talvez. Vamos amadurecer a ideia”, comentou.

Ele apontou que vai se desfiliar do PSDB por conta de discordâncias com o posicionamento político do partido e afirmou que não vai mais se candidatar ao cargo de vereador. “Já dei a minha contribuição com dois mandatos.”

Na terça, Molina revelou, nas redes sociais, uma parceria entre o Republicanos e o União Brasil para o pleito de 2024. “A aliança tem como foco a candidatura do suplente de deputado estadual Ricardo Molina à Prefeitura de Americana”, diz o texto publicado.

Molina anunciou parceria entre Republicanos e União Brasil – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Porém, nesta quinta, quando questionado pela Rádio Clube sobre a possibilidade de se candidatar a prefeito, ele desconversou. Inclusive, destacou que não está “preocupado com isso agora”.

“A posição de candidato a prefeito vem muito das pessoas que nos procuram nas ruas. Em nenhum momento, a gente se manifestou com relação a isso. É natural que nosso nome surja. Fui o candidato a deputado mais votado na cidade de Americana”, declarou o suplente de deputado no programa Liberal no Ar – ele recebeu 17.552 votos no município em 2022.

Em 2020, Molina chegou a se colocar como pré-candidato a prefeito, mas, no final das contas, se candidatou a vice na chapa de Rafael Macris (PSDB), terceiro colocado nas eleições.

O atual chefe de Executivo, Chico Sardelli (PV), ainda não confirmou sua candidatura à reeleição, mas também nunca levantou a possibilidade de tirar o nome da disputa.