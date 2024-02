Prefeitura de Americana inicia obras na UPA Dona Rosa

A Prefeitura de Americana iniciou nesta quarta-feira (31) as obras para construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa, na região do Parque Gramado. O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli (PV), que destacou que a unidade terá funcionamento 24h e sete dias por semana.

As intervenções abrangem tanto a reforma do prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde) Dona Rosa, que atualmente funciona no mesmo terreno, quanto a construção de um anexo e de um estacionamento para expandir os serviços oferecidos pela futura UPA. A expectativa é de que as obras fiquem prontas no primeiro semestre de 2024.

UPA Dona Rosa será construída no mesmo terreno da UBS – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Com a UPA Dona Rosa, nossa cidade amplia ainda mais esse importante serviço de urgência e emergência, desafogando as outras unidades e melhorando significativamente a vida da população”, comentou Chico.

Assim como o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a UPA São José e a Unacon (Centro Oncológico de Americana), a UPA Dona Rosa será gerida de forma compartilhada pela Santa Casa de Chavantes, vencedora de um chamamento público. O resultado foi homologado no Diário Oficial da cidade no último dia 20.

A OS (Organização Social) deverá realizar por ano 81 mil consultas, 240 mil procedimentos de enfermagem, 12 mil exames de raio-X e pouco mais de 27 mil exames laboratoriais.

Para isso, a unidade contará com clínico geral, emergencista, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, equipe administrativa e técnicos de radiologia. O local também deverá ter raio-X e eletrocardiograma, além de exames laboratoriais.

Inicialmente, o investimento na nova UPA será de R$ 2,6 milhões, sendo R$ 1,8 milhão para a parte de infraestrutura e R$ 847,9 mil para mobiliários e equipamentos. Porém, para colocar e manter a unidade em funcionamento já neste ano, o custo total deverá subir para R$ 18 milhões.