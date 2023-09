De acordo com a administração, cerca de 42 mil pessoas serão beneficiadas; detalhes da obra serão divulgados na segunda

A Prefeitura de Americana anunciou, nesta quinta-feira (14), a construção da UPA Dona Rosa (Unidade de Pronto Atendimento) na região do Parque Gramado.

A expectativa é que a obra fique pronta no 1º semestre de 2024 e substitua a UBS (Unidade Básica de Saúde) do local, que será realocada para outro prédio na mesma região, após a conclusão da UPA.

Expectativa é que unidade substitua a UBS que funciona atualmente no local – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com a administração, cerca de 42 mil pessoas serão beneficiadas, já que bairros como Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Jardim das Orquídeas, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa serão atendidos.

O funcionamento será 24 horas por dia, sete dias por semana.

A unidade deverá oferecer os mesmos atendimentos e ter os mesmos equipamentos da UPA São José, na Avenida Cillos, inaugurada em março de 2023.

Portanto, contará com clínico geral, emergencista, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, equipe administrativa e técnicos de radiologia.

O local também deverá ter raio-X e eletrocardiograma, além de exames laboratoriais.

“Será um rápido atendimento de urgência para quem procura. Serão três profissionais médicos durante o dia e três durante a noite. Com isso, desafogamos o trabalho do Hospital Municipal”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

A descentralização dos atendimentos no HM foi destacada pelo secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O PA (Pronto Atendimento) do Antônio Zanaga e a UPA São José são outras unidades que fazem parte dessa iniciativa.

“A ideia não é fechar uma UBS e abrir uma UPA, jamais. Nós já estamos vendo se vamos alugar um prédio para colocar a UBS. A ideia do Chico é construir um prédio, mas temos de ver a viabilidade. Mas é importante que aquela região conte com as duas unidades”, disse Danilo.

Os valores relacionados, desde a adequação do prédio até a manutenção geral das atividades serão publicadas na próxima segunda-feira (18) em edital.

UPA deverá ser administrada por organização social

Assim como acontece com o HM, a UPA São José e a Unacon (Centro Oncológico de Americana), a expectativa é de que a UPA Dona Rosa seja administrada por uma OS (Organização Social).

Uma manifestação de intenção foi publicada pela prefeitura em Diário Oficial, em junho de 2023.

Ainda não há expectativa de quando o edital de chamamento público será divulgado.