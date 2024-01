Após recurso, Santa Casa de Chavantes deve assumir UPA Dona Rosa

Após apresentar um recurso que foi aceito e se tornar a melhor classificada no chamamento público, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes deverá assumir a gestão da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa, que será construída na região do Parque Gramado, em Americana. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial do Município.

Espaço onde vai funcionar a UPA Dona Rosa – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com a prefeitura, as possibilidades de recursos se esgotaram e o procedimento aguarda apenas a homologação. Essa será a quarta unidade de saúde que ficará sob responsabilidade da instituição na cidade, sendo que as outras três são o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA São José.

Em dezembro de 2023, o LIBERAL noticiou que o Hospital Mahatma Gandhi, com sede em Catanduva e que tem atuação em diferentes cidades, com destaque para Florianópolis (SC), tinha sido a entidade melhor classificada no chamamento público. A proposta da OS (Organização Social) era de R$ 16,6 milhões pelo período de um ano.

Todas as propostas foram avaliadas por uma comissão, que tinha dado nota 95,45, de um total de 100, para o Hospital Mahatma Gandhi. Já a Santa Casa de Chavantes era a segunda colocada, com 95,3.

Porém, segundo a Secretaria de Saúde, a Chavantes apresentou vários recursos, com diversos fundamentos e justificativas, voltados para “a pontuação aplicada junto à matriz de avaliação”. Apenas parte das alegações foi aceita pela comissão, mas era o suficiente para mudar a classificação do certame.

Com os recursos, a OS atualmente responsável pelo HM assumiu a primeira posição, com nota 96,7, enquanto o Hospital Mahatma Gandhi, que também chegou a apresentar recursos que foram negados, caiu para segundo, com 95,45. Ao todo, seis entidades participaram do chamamento.

A proposta da Santa Casa de Chavantes foi de R$ 18,3 milhões pelo período de um ano, que é o prazo do contrato, prorrogável por até cinco anos.

A UPA Dona Rosa deverá substituir a UBS (Unidade Básica de Saúde) da Rua da Solidariedade, no Jardim da Paz. A expectativa é de que a obra fique pronta no primeiro semestre de 2024.

Segundo o edital do chamamento, a OS contratada deverá realizar 81 mil consultas anuais. O documento ainda estabelece metas de realização de 240 mil procedimentos de enfermagem, 12 mil exames de raio-X e 27 mil exames laboratoriais.