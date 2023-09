Obra e gerenciamento da unidade serão feitos por uma OS (Organização Social) - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A Prefeitura de Americana pretende investir R$ 18 milhões em um ano na construção, reforma e funcionamento da UPA Dona Rosa (Unidade de Pronto Atendimento), na região do Parque Gramado.

A informação consta no edital de chamamento público divulgado nesta segunda-feira (18) pela administração.

A obra e o gerenciamento da unidade serão feitos por uma OS (Organização Social) a ser contratada também pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação do vínculo por até 60 meses – a entrega das propostas ocorrerá em 9 de outubro deste ano.

De acordo com o edital, serão três etapas de repasses realizadas pela prefeitura.

Um valor de R$ 1.983.467,87 será destinado para a reforma da unidade e intervenções na área que está inacabada há quase 10 anos, conforme mostrou o LIBERAL na última sexta (15).

O pagamento será feito em quatro parcelas mensais, prazo para que a OS conclua as obras.

Também serão investidos R$ 887.485,21 para a compra de equipamentos e mobiliários.

Por fim, o poder público destinará mensalmente R$ 1.961.197,92, que até o fim do primeiro ano de contrato totalizará R$ 15.689.583,37, para a manutenção dos serviços.

O repasse mensal está previsto para começar em maio de 2024, quando a UPA deverá ser entregue e iniciar os atendimentos.

INTERVENÇÕES

Entre as obras necessárias no prédio estão demolições e remoções na parte inacabada, além de abertura de um corredor para interligar o setor que atualmente funciona a UBS (Unidade Básica de Saúde) e a área onde acontecerão as intervenções.

A expectativa é de que o terreno onde está a obra paralisada receba sala para raio-X, emergência, locais de observação pediátrica, masculina e feminina, necrotério, embarque e desembarque de ambulâncias e estacionamento para funcionários.

Por sua vez, a UBS que está no local deverá ser realocada para outro prédio na mesma região, segundo o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Ainda está sendo estudado pela pasta se o novo prédio será construído ou alugado.