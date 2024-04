Prefeitura de Americana envia novo texto do Plano Diretor de Turismo para votação na câmara

Parque Ecológico de Americana, ponto turístico da cidade - Foto: Willian Gregio/Divulgação

A Prefeitura de Americana protocolou na câmara nesta segunda-feira (15) o novo texto do Plano Diretor de Turismo, que passou por alterações para que o Executivo possa pleitear o status de MIT (Município de Interesse Turístico) junto ao Governo do Estado de São Paulo. O projeto deve ser votado em regime de urgência na sessão desta terça (16).

A primeira versão do documento, criada em 2017 e aprimorada e aprovada pela Casa em 2023, faz um mapeamento dos principais atrativos e dos investimentos necessários para fomentar o turismo da cidade.

Ao todo, 22 locais são ranqueados como de interesse turístico em Americana, com os seus aspectos históricos e culturais, além dos pontos fortes e fracos.

Dos lugares listados, o principal deles é a Basílica Santo Antônio de Pádua, seguida pelo Jardim Botânico, o Parque Ecológico, a Avenida Brasil e o Observatório Municipal.

O estudo ainda cita problemas como falta de políticas públicas direcionadas ao turismo, pouca mão de obra qualificada, falta de acessibilidade em alguns atrativos e infraestrutura e sinalização deficitárias em determinados pontos.

Porém, mesmo com os apontamentos, o plano não contava com uma pesquisa de demanda turística e com diretrizes para a atuação da prefeitura. Esse levantamento foi realizado e resultou no novo texto que será votado no Legislativo.

Entre as diretrizes estão a melhora da infraestrutura dos atrativos, elaboração de um plano de marketing e a criação de roteiros turísticos.

A administração acredita que o status de MIT será importante para receber verbas do Governo do Estado, que deverão ser investidas em eventos e locais nos quais a prefeitura não tem conseguido bancar, como a Gruta Dainese.