Basílica é o ponto turístico de maior relevância em Americana, diz estudo

Localizada no Centro de Americana, Basílica de Santo Antônio foi construída entre 1950 e 1977 - Foto: Arquivo - Liberal

A Basílica Santo Antônio de Pádua é o ponto turístico de maior relevância em Americana, segundo estudo incluso na proposta do novo Plano Diretor de Turismo do município. Elaborado pela prefeitura, o projeto chegou à câmara na última semana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A basílica lidera um ranking de “hierarquização” que considera sete aspectos: potencial de atratividade, grau de uso atual, representatividade, apoio local e comunitário, estado de conservação da paisagem circundante, infraestrutura e acesso.

Ao todo, há 22 locais avaliados. Além da basílica, o “top cinco” também conta com o Jardim Botânico, o Parque Ecológico, a Avenida Brasil e o Observatório Municipal, respectivamente nessa ordem. Por outro lado, na última posição, está a Gruta Dainese.

O estudo também destaca os pontos fortes e fracos de cada local. A basílica, por exemplo, se destaca por ter arquitetura neoclássica, pintura externa, site com visita virtual 360°, localização central, acessibilidade, sinalização turística e visitas guiadas em italiano, espanhol e inglês.

Por outro lado, peca na falta de restaurantes e lanchonetes no entorno, funcionando aos finais de semana, e por não contar com estacionamento para ônibus.

O documento traz, ainda, o resultado de um questionário feito com turistas. Quando perguntados sobre o motivo da viagem, 23% – a maior parcela – responderam “natureza”. As outras duas respostas mais usadas foram “negócios”, com 17%, e “esportes”, com 15%.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

ORIGEM. São Paulo é a cidade que mais envia turistas para Americana. Das 398 pessoas questionadas na pesquisa, 53 são da capital. Santa Bárbara d’Oeste aparece em segundo na lista, com 45; seguida de Limeira, com 26; Santos, com 25; e Campinas, com 20.

O estudo também cita problemas que existem no setor turístico em Americana, como falta de políticas públicas direcionadas ao turismo, pouca mão de obra qualificada, falta de acessibilidade em alguns atrativos, infraestrutura e sinalização deficitária em determinados pontos e o horário de funcionamento dos locais.

“Muito deles poderiam ter seus horários de funcionamento ampliados, além de uma divulgação maior aos públicos munícipes”, diz o documento, que precisa passar por votação entre os vereadores.