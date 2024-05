Vídeo: vereador de Americana apresenta indicação sobre Santa Bárbara por engano em sessão

Indicação à Prefeitura de Americana solicitava melhorias na iluminação do entorno do Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara

O vereador Thiago Martins (PL) protocolou na Câmara de Americana uma indicação à prefeitura sobre melhorias na iluminação do entorno do Cemitério Parque dos Lírios, no Residencial Frezzarin, em Santa Bárbara d’Oeste. A confusão do parlamentar rendeu brincadeiras e risadas na sessão desta terça-feira (21).

A sessão transcorria normalmente quando chegou na parte das indicações, que são automaticamente enviadas ao Executivo americanense. Neste momento, o colega de Casa e de partido, Marcos Caetano (PL), interrompeu o presidente Thiago Brochi (PL) com uma questão de encaminhamento.

Confusão na Câmara de Americana gerou risos nesta terça-feira – Imagens: TV Câmara de Americana / Reprodução

“Costumo ler as indicações de todos os vereadores, os requerimentos e os projetos. Tem uma indicação que não vai poder seguir adiante, porque não é do nosso município”, atentou Caetano.

O documento da indicação foi levado até Brochi que, rindo, leu o assunto e questionou Caetano sobre o assunto. “Indicação do vereador Thiago Martins. Indica melhorias da iluminação pública no Cemitério Parque dos Lírios. É por esse motivo que o senhor está pedindo que seja retirado?”, indagou.

Na sequência, Caetano confirmou o motivo e explicou que o local pertence a Santa Bárbara.

Imediatamente, vereadores e público riram da situação. O presidente chegou a fazer um sinal para Martins lamentando a gafe e brincou: “olha, eu me surpreendo a cada sessão”. Mais tarde, ainda perguntou se tinha mais pessoas de Santa Bárbara na sessão, porque aí poderia fazer “um blocão só”.

Constrangido, Martins solicitou que a propositura fosse retirada e cutucou Caetano. “Não vou discutir com vereador, até porque ele veio de Santa Bárbara, ele é da cidade e tem conhecimento”, disse.

No documento, o parlamentar indica à Prefeitura de Americana que sejam realizadas melhorias na iluminação pública do entorno do Cemitério Parque dos Lírios.

“Segundo relatos, a iluminação atual no cemitério está insuficiente e inadequada. Esta situação tem gerado preocupação a visitantes do local, especialmente durante o período noturno. Portanto, visando garantir a segurança de visitantes, bem como a de seus funcionários, torna-se imperativo a realização de melhorias na iluminação pública do entorno da referida localidade”, trouxe a propositura.

Os únicos cemitérios de Americana ficam no Parque Gramado e no Cariobinha (da Saudade).