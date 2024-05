Rompimento em subadutora no Centro de Americana afunda asfalto e interdição segue até esta quarta

O rompimento da subadutora (SA-02) localizada na esquina das ruas Fernando Camargo e Rui Barbosa, no Centro, em Americana, na segunda-feira (20), causou o afundamento de parte do asfalto da Fernando Camargo, no trecho onde tem uma galeria de esgoto, e a interdição do cruzamento deve seguir até quarta (22). De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), o reparo já está sendo feito.

O trabalho da autarquia para consertar uma rachadura em uma das barras da tubulação iniciou no fim da tarde de segunda e seguiu até a manhã desta terça (21). Também foi necessário fazer a troca de uma das juntas, de chumbo – material que não é mais utilizado neste tipo de peça -, bem como adaptações no sistema.

Trecho segue interditado e deve ser liberado nesta quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Porém, durante as manutenções, parte do asfalto da Fernando Camargo, em frente a um banco, afundou. No trecho há uma galeria de esgoto. Segundo o DAE, esse afundamento “provavelmente tem relação com o vazamento e o reparo necessário está sendo feito”.

No fim da tarde desta terça, o LIBERAL constatou que uma terceirizada estava realizando a fresagem (retirada do asfalto danificado) e compactando o solo. Após essa etapa ser concluída, será realizada a pavimentação para, na sequência, o cruzamento ser liberado — o que deve ocorrer na tarde desta quarta.

Isso, entretanto, não deve afetar o abastecimento, que foi retomado e deve ser normalizado gradativamente. Os bairros afetados são o Centro e as regiões da Vila Jones, Jardim Ipiranga, Jardim Brasília e Frezzarin.