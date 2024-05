Incêndio atinge terreno no Recanto Vista Alegre, em Americana

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, ninguém se feriu e nenhuma residência foi atingida

Um terreno pegou fogo na tarde desta terça-feira (21), na esquina das avenidas Antônio Centurione Boer e Comendador Thomaz Fortunato, no Recanto Vista Alegre, em Americana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, ninguém se feriu e nenhuma residência foi atingida.

O incêndio começou por volta das 15h30 e moradores da região acionaram imediatamente os bombeiros. A corporação chegou a ir para o local por volta das 16h15, mas teve de ser redirecionada para o Jardim dos Lírios, onde uma casa pegou fogo.

Incêndio no Recanto Vista Alegre, em Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (15)

Já no fim da tarde, a equipe retornou ao terreno e retomou os trabalhos de controle das chamas, que ainda estão acontecendo. Segundo os bombeiros, o incêndio já foi praticamente cessado, mas a causa ainda não é conhecida.

Conforme o LIBERAL apurou, praticamente todo ano há casos de incêndio no local. A situação gera incômodo aos moradores. “Está um fogo tão alto que com a janela fechada consigo escutar o barulho. Todo ano acontece isso, aí vem o Corpo de Bombeiros e é o maior sufoco para apagar o fogo”, relatou uma moradora do bairro, que não quis se identificar.

Esse é o sexto caso de incêndio noticiado pela reportagem neste mês. As outras ocorrências foram registradas no ecoponto do Jardim da Paz, na favela do Zincão, um carro em frente ao Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”, no Centro e no Jardim Brasil.

