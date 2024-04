Plano Diretor de Turismo será discutido em audiência pública nesta quinta, em Americana

De acordo com a prefeitura, objetivo é preparar a cidade para o Programa Município de Interesse Turístico, do governo do Estado

O Plano Diretor de Turismo será discutido em audiência pública nesta quinta-feira (11), às 18h30, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), em Americana. De acordo com a prefeitura, a discussão tem o objetivo de preparar a cidade para o ranqueamento no MIT (Programa Município de Interesse Turístico), que é organizado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Com intuito de organizar e definir estratégias para o desenvolvimento sustentável de atividades turísticas, o Plano Diretor de Turismo é um estudo elaborado por profissionais dos setores públicos e provados.

Parque Ecológico é um dos principais pontos de Turismo em Americana – Foto: Marilia Pierre_Prefeitura de Americana

O documento apresenta índices e dados geográficos do município, assim como a localização e acessos. Também são abordados aspectos históricos e culturais. De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, a adesão ao MIT poderia impulsionar a cidade.

“O reconhecimento como Município de Interesse Turístico abre portas para investimentos significativos do governo estadual, os quais são direcionados para projetos e iniciativas que não apenas impulsionam o turismo local, mas também fortalecem a economia regional e criam oportunidades de emprego para nossa comunidade”, explicou.

Pontos turísticos

Entre os pontos turísticos de Americana, estão a Basílica Santo Antônio de Pádua, a Estação Cultura de Americana, o Jardim Botânico, Mercado Municipal, as Orlas das praias Azul e dos Namorados, o Teatro Municipal e o Parque Ecológico.