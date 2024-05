Organizadores destacaram o engajamento da população, que só aumentou com o passar dos dias

A campanha “SOS Rio Grande do Sul – Carreta Solidária”, realizada pela Fidam (Feira Industrial de Americana), Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) e Grupo MBM, chegou ao fim nesta segunda-feira (20). No período de uma semana, quatro carretas levaram 101 toneladas de alimentos, água, ração para animais e roupas aos gaúchos.

Outras viagens estão programadas para esta terça-feira – Foto: Fidam/Divulgação

Outras duas viagens, as últimas, foram programadas para esta segunda e terça. A quantidade de materiais ainda não foi informada.

De acordo com os organizadores, o engajamento da população só aumentou com o passar dos dias. Aproximadamente 120 voluntários atuaram na operação de logística montada no pavilhão da Fidam para receber, separar, embalar e carregar os donativos.

Integrantes de igrejas, templos religiosos, TG (Tiro de Guerra), Defesa Civil de Americana, maçonaria, DAE (Departamento de Água e Esgoto) se uniram para a destinação das doações diretamente as comunidades das cidades de Igrejinha, Três Coroas, Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo e São Leopoldo, todas no Rio Grande do Sul.

“A campanha foi um grande sucesso porque todos se concentraram em arrecadar doações, tiveram disposição para o trabalho voluntário e muita vontade de amenizar o sofrimento daquelas pessoas que estão nas comunidades do Rio Grande do Sul”, disse o presidente da Fidam, Leandro Zanini.

SUSPENSAS

A partir desta segunda as arrecadações foram suspensas, mas poderão voltar assim que os voluntários receberem novas solicitações de ajuda.

Já as doações recebidas de roupas de verão foram separadas e destinadas para entidades assistenciais da região.

SANTA BÁRBARA

Um ponto de arrecadação que permanece na região é a fábrica Só Mesas Só Cadeiras, na Rua José Teles Poeta, 20, no Jardim São Fernando, em Santa Bárbara d’Oeste.

A empresária Karen Guerreiro ressalta que já foram entregues 11 toneladas de doações, porém, ainda precisam de água, cobertores, roupas de frio, cestas básicas, ração para pets, produtos de limpeza e higiene pessoal.