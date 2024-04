Prefeitura de Americana autua dez moradores por falta de cuidados com relação à dengue

A Prefeitura de Americana autuou dez moradores por falta de cuidados quanto a possíveis criadouros da dengue, como caixa d’água aberta, mato alto, sucatas expostas ao tempo e piscina sem tratamento. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (19) no Diário Oficial.

De acordo com a administração, os proprietários dos imóveis autuados têm até 10 dias para apresentar recurso informando que o problema foi solucionado.

Uma equipe do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) irá ao local para confirmar se o serviço foi feito – em caso positivo, o auto é arquivado.

Por sua vez, se o autuado não tomou providências, pode receber uma advertência ou multa, que varia conforme a situação. Existem mais de 30 infrações possíveis, com diferentes valores.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, Americana tem 924 casos confirmados de dengue e um óbito, que ocorreu em 26 de março deste ano. Ainda há três mortes em investigação.

Região chega a 7,4 mil casos

Ainda de acordo com o painel de monitoramento do Estado, a RPT (Região do Polo Têxtil) chegou a 7.450 casos de dengue confirmados.

O município com maior número é Sumaré, com 2.158, seguido por Nova Odessa, com 1.987 – considerado o cenário mais grave da região, inclusive tendo decretado situação de emergência.

Santa Bárbara d’Oeste tem 1.571 casos confirmados e um óbito registrado em 4 de março. Por fim, Hortolândia tem 810 contaminados. Ainda há 13 mortes sendo investigadas: três em Nova Odessa, quatro em Sumaré e seis em Hortolândia.