LIBERAL chega aos 71 anos e investe na oferta de publicidade no Instagram

Tradicionalmente conhecido pela publicidade impressa, o LIBERAL passou a oferecer nos últimos meses outros formatos para anunciantes. Completando 71 anos nesta quinta-feira (1º), o jornal tem produzido conteúdos publicitários em plataformas como o Instagram, onde conta com mais de 80 mil seguidores.

Desde o ano passado, o LIBERAL já produziu cerca de 90 vídeos em formato de Reels, formato que tem sido bastante utilizado e procurado por anunciantes de segmentos diversos. Em geral, o cliente contrata a produção do conteúdo, que é feita por profissionais do jornal. Após ser aprovado, o vídeo é postado no perfil do LIBERAL no Instagram (@o_liberal).

No total, os vídeos feitos pelo jornal para clientes tiveram um alcance de 1,7 milhão de contas e quase 2 milhões de visualizações. Em segmentos como gastronomia, imóveis e vestuário, alguns conteúdos chegam a alcançar quase 90 mil visualizações de maneira orgânica (sem impulsionamento), apenas pelo perfil do LIBERAL.

Diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani explica que a oferta da publicidade neste formato se deu por conta da relevância do jornal nas redes sociais e pela demanda de clientes, especialmente locais.

A presença do LIBERAL nas principais plataformas digitais

“Hoje, conseguimos que uma loja ou restaurante na cidade, que tenha poucos seguidores nas redes sociais, por exemplo, seja visto pelos milhares de seguidores do LIBERAL”, comenta Fernando, que acrescenta que o jornal oferece também publicidade por meio dos Stories do Instagram.

Mais da metade dos seguidores do perfil do jornal no Instagram é local – ou seja, de cidades como Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. “Por isso, temos como foco clientes e anunciantes que sejam locais e busquem um público próximo, que é nossa audiência e que nos acompanha diariamente”, comenta o diretor comercial.

Outros formatos

Além do Instagram, o jornal também oferece aos anunciantes outros formatos. É possível incluir um conteúdo publicitário em plataformas como o Facebook, onde o jornal tem mais 229 mil seguidores, e no WhatsApp, em que quatro mil contatos recebem notícias diárias produzidas pelo LIBERAL.

Além disso, a Redação do jornal ainda produz uma newsletter, que entrega o noticiário local diretamente nos e-mails de cerca de 6 mil contatos.

Jornal surgiu como veículo crítico e independente

A história do LIBERAL começou nos anos 50, quando os três fundadores – Jessyr Bianco, Romeu Mantovani e Arnaldo Mantovani – decidiram colocar em prática a ideia de um jornal independente e crítico ao governo municipal na época.

A primeira edição circulou no dia 1º de junho de 1952, com páginas e textos produzidos manualmente, letra por letra, que, com o passar dos anos, se tornou mais ágil e moderno. O foco do noticiário era Americana, cidade que dava início a uma transformação industrial que se intensificaria nas décadas seguintes.









“O povo americanense aprendeu a confiar no jornal. Se ele constitui, hoje, algum patrimônio, à coletividade o devemos. Foi ela, na realidade, que o criou”, disse Jessyr Bianco em entrevista em 2002.

Atualmente, o Grupo Liberal tem sua sede na Vila Santa Catarina, onde possui ainda um parque gráfico que atende a impressão de outros jornais. Além do noticiário no impresso e na internet, fazem parte do grupo as rádios Gold (FM 94.7) e Clube (AM 580).

