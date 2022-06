Rádio Gold se consolida com clássicos e Clube reforça noticiário

Rádios do Grupo Liberal se destacam por programação musical voltada para público adulto e com conteúdo com a credibilidade do jornal septuagenário

Prestes a completar três anos no ar, a Gold (FM 94,7) é hoje uma das rádios preferidas de Americana e região. Com um estilo que foge do tradicional sertanejo, comum nas emissoras locais, a programação com clássicos do pop, do rock e da MPB caiu no gosto dos ouvintes e tem impulsionado a audiência.

A Gold entrou no ar em 26 de junho de 2019 após a frequência 94.7 pertencente ao Grupo Liberal passar por uma reformulação, que envolveu alterações na grade de programas e no estilo das músicas tocadas.

Idealizada pelo diretor comercial do grupo, Fernando Giuliani, a emissora contou com o trabalho do radialista Cris Corrêa, experiente no meio.

O locutor Lucas Junior, no estúdio da Gold, na sede do Grupo Liberal – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Durante o planejamento, o Grupo Liberal se preocupou em adquirir novos equipamentos, inclusive uma mesa de áudio digital importada da Itália e um software de automatização, e recorreu a uma empresa de São Paulo para a produção de uma nova plástica para ser levada ao ar.

Segundo Cris, que dirige a programação da Gold atualmente, a FM foi uma aposta que já se tornou realidade. “Apostou-se uma comunicação diferenciada, em uma programação musical diferente de outras emissoras da cidade, que são muito bem-feitas, mas que tem um segmento mais popular que o nosso”, comentou.

Clássicos dos anos 80, 90 e 2000 estão na grade musical da Gold, que mira um público acima de 30 anos. “Foi uma aposta certeira e vai ao encontro com grandes centros, como São Paulo, onde as rádios ditas adultas estão ocupando as primeiras posições. É uma tendência”, diz Cris.

O resultado destes três anos agrada o radialista. “Nossa audiência cresceu muito. Percebemos pelas participações nas promoções e em eventos que promovemos, como o Flashback. As pessoas se identificaram”, afirmou.

CLUBE. A frequência AM 580 também pertencente ao Grupo Liberal ganhou novidades nos últimos anos. A antiga Rádio Você voltou a se chamar Rádio Clube, denominação original da emissora, que marcou época em Americana e que completou 70 anos em junho de 2020.

De estilo mais popular, a Clube traz hoje, em sua grade, programação que vai da música sertaneja ao futebol, com a transmissão de jogos do Rio Branco. Na programação ao vivo, conta com a locução de figuras como Joel Vilalon (Show da Manhã) e Cezar Polidoro (De Bem Com a Vida), radialistas já reconhecidos pela região.

Roberto Ribeiro, locutor da Rádio Clube, também do Grupo Liberal – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Com as alterações na grade também vieram os investimentos em informação de qualidade. Desde março, o jornalista Jairo Silva apresenta o Liberal No Ar, programa que traz o noticiário de Americana e região e entrevistas diárias.

Tal como na Clube, o Jornalismo na rádio também se tornou uma marca na FM Gold, que traz, pela manhã, o Gold Morning, e, nos finais de tarde, o Resumo. Ambos têm o conteúdo produzido pela Redação do LIBERAL como a fonte para o noticiário.

Para o coordenador de radiojornalismo do Grupo Liberal, Bruno Moreira, a presença do Jornalismo do LIBERAL nas rádios é parte de um ciclo que tem o objetivo de fazer a informação chegar a quem vive na região, independente do meio de comunicação preferido.

“Historicamente, a marca LIBERAL estará atrelada ao jornal impresso, mas não sem atender a uma geração que também aprendeu e tem aprendido a escolher as emissoras do grupo para ter a mesma segurança que outras gerações consolidaram com o papel”, comenta Bruno.

“Além disso, as rádios também são porta de entrada para conteúdos que depois serão trabalhados no jornal, no site e nas redes sociais, seja por meio de uma entrevista ou de uma sugestão que um ouvinte nos trouxe”, acrescenta.

NOVA FM. O Grupo Liberal trabalha também para a migração da Rádio Clube da frequência AM para a FM, conforme autorizado pelo governo federal. Segundo o diretor comercial e das rádios, Fernando Giuliani, a Liberal FM deve surgir nos próximos meses, ampliando o alcance das ondas e com melhor qualidade de áudio.