Presença digital e parcerias com big techs fortalecem atuação do jornal

Historicamente conhecido pelo jornal impresso, o LIBERAL ampliou, nos últimos anos, sua presença nos meios digitais. Hoje, no site liberal.com.br e nas redes sociais, chega a atrair mais de um milhão de usuários por mês, que buscam o noticiário de Americana e região, do Brasil e do mundo.

Dados de audiência dos principais sites de jornais do interior paulista colocam o LIBERAL como um dos de maior acesso e relevância. Com conteúdo local produzido por uma Redação de cerca de 20 jornalistas, o endereço do jornal na internet acumula 70,4 milhões de acessos e 143 milhões de visualizações de páginas desde 2019.

Em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19, o site registrou recorde de audiência. Foram 25 milhões de acessos e quase 50 milhões de páginas visualizadas por cerca de 9,6 milhões de usuários únicos. O crescimento veio no mesmo ano em que o LIBERAL promoveu uma atualização do layout do site, no ar desde 2011.

Pelo celular ou no computador, noticiário é atualizado em tempo real – Foto: Reprodução

Além de ampliar o acesso à informação, o trabalho editorial tem garantido ao jornal apoio externo de big techs, como são chamadas grandes empresas de tecnologia como o Google, o Twitter e a Meta (ex-Facebook).

No início da pandemia, o LIBERAL foi beneficiado por um repasse de fundos promovido pelo Google para que as redações de jornais locais reduzissem os impactos causados pela crise sanitária.

Em 2021, o jornal foi um dos 15 veículos de comunicação da América Latina selecionados para um laboratório de audiência e consultoria da Google News Initiative, iniciativa do Google para o fortalecimento do jornalismo profissional.

O projeto de 15 semanas, em parceria com a Inma (associação internacional de mídia de notícias) e a agência Racoon, ajudou o LIBERAL a ampliar o trabalho desenvolvido com a distribuição de notícias por e-mail, as chamadas newsletters.

O LIBERAL nas redes sociais – Foto: Editoria de Arte / O Liberal

Em maio de 2021, quando o programa começou, havia 1,9 mil usuários cadastrados. Agora, são 3,6 mil, um crescimento de 90%.

Neste ano, a Redação foi selecionada para um novo projeto, desta vez, envolvendo o Meta Journalism Project, o ICFJ (Centro Internacional para Jornalistas, em inglês), a ANJ (Associação Nacional de Jornais) e a Aner (Associação Nacional de Editores de Revistas).

A seleção permitiu ao LIBERAL investir na criação de uma solução digital para a distribuição de notícias, em fase de testes, além de ser acompanhado por uma mentoria especializada em gestão de produtos para veículos de notícias.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Iniciativas como a do Google e a do ICFJ e Meta têm ajudado a Redação a avançar com o trabalho em novos formatos de distribuição do noticiário local, o que é muito importante em um cenário de consumo digital crescente e com rápida evolução”, avalia o editor-executivo João Colosalle.

Para o jornalista, a adaptação ao meio digital é um dos pilares que sustentam o LIBERAL até os dias atuais. “O jornal, historicamente, sempre se preocupou em estar presente onde o leitor está presente, de buscá-lo de acordo com seus hábitos de consumo de conteúdo. Por isso, hoje o LIBERAL não se resume a um único meio de informação”, comenta.