Autoridades e personalidades homenageiam septuagenário

Rodrigo Garcia, governador de São Paulo

Os 70 anos de história do LIBERAL se confundem com a própria trajetória de desenvolvimento econômico da Região do Polo Têxtil, reconhecida dentro e fora do Brasil. Pelas páginas do jornal impresso e na internet, a população acompanha e participa de perto da constante evolução social e crescimento industrial da região. Aqui, temos a força de cidades importantíssimas para o nosso estado, como Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. É com grande satisfação que, como novo governador, parabenizo a direção e profissionais do LIBERAL pelas sete décadas de profissionalismo e compromisso com a verdade.

Chico Sardelli, prefeito de Americana

Americana é privilegiada por contar há 70 anos com um veículo de comunicação com a credibilidade do LIBERAL. Parabéns pelo trabalho sério de todas essas décadas, por fazer um jornalismo voltado para o bem de todos, sendo a voz da população da nossa cidade nos mais diferentes assuntos.

Rafael Piovezan, prefeito de Santa Bárbara

Aproveito esta oportunidade para parabenizar o LIBERAL pelos 70 anos de fundação, uma história construída com muito trabalho e competência, que faz parte do dia a dia da região. Deixo meu abraço aos diretores e funcionários. Que o jornal continue prestando serviço com responsabilidade e profissionalismo.

Cláudio José Schooder, o Leitinho, prefeito de Nova Odessa

Acompanhei o jornal a minha vida toda, e o jornal também, de certa forma, acompanha minha vida pública desde que me tornei vereador, em 2005, e agora, como prefeito. E o mais importante, o LIBERAL sempre deu as notícias da nossa região, viu nossos municípios crescerem e se tornarem o que são hoje, motivos de orgulho para todos nós. Parabéns ao LIBERAL!

Luiz Dalben, prefeito de Sumaré

Mais do que nunca a imprensa cumpre um papel essencial e o Grupo Liberal, com o rigor na apuração e compromisso com a missão de praticar um jornalismo sério, tem prestado um serviço fundamental. São 70 anos bem vividos registrando o dia a dia das cidades. Em nome de Sumaré, desejo sucesso na construção de sua própria história e no relato das nossas. Parabéns.

José Nazareno Gomes, o Zezé, prefeito de Hortolândia

Nestes tempos de disseminação de fake news, ressalto a importância de celebrarmos o aniversário do LIBERAL, porque a democracia se faz também com imprensa livre. Parabéns pelos 70 anos, um veículo fundado pelo saudoso Jessyr Bianco, que cresceu junto com a nossa região, por meio da informação democrática e plural.

Thiago Martins, presidente da Câmara de Americana

Setenta anos fazendo a história com certeza é motivo de comemorações. Por isso, deixo aqui os meus parabéns ao LIBERAL, que aqui nasceu, cresceu e evoluiu, se tornando a mídia de peso que é hoje para toda região. Desejo uma vida longa para este importante canal e para cada um que faz parte contribuindo, embasando opiniões e construindo a informação.

Joel Cardoso, o Joel do Gás, presidente da Câmara de Santa Bárbara

O LIBERAL, ao longo dessas sete décadas, tem cumprido seu papel primordial de manter os cidadãos bem informados, debatendo questões importantes para Santa Bárbara d’Oeste, Americana e toda região. Parabenizo a direção e todos os colaboradores pelo bom serviço prestado à comunidade.

Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, presidente da Câmara de Nova Odessa

Parabenizo toda a equipe do LIBERAL por chegarem aos 70 anos mantendo o compromisso com seus leitores e a credibilidade, que é o patrimônio mais precioso de um veículo de comunicação. Que venham muitos anos de sucesso, com o mesmo entusiasmo que sustentou estes 70 anos de história. Parabéns!

William Souza, presidente da Câmara de Sumaré

A imprensa livre é um pilar da democracia e a nossa região é privilegiada por ter um veículo de comunicação como o LIBERAL. São 70 anos a serviço de um jornalismo isento e plural que fizeram deste jornal um exemplo de compromisso com a informação de qualidade. Parabéns à família Bianco e a todos os funcionários

Vanderlei Macris, deputado federal pelo PSDB

A minha história se confunde um pouco com a do LIBERAL, um dos veículos de comunicação mais importantes de São Paulo. Temos a felicidade de contar com o jornalismo e prestação de serviço de qualidade proporcionados pelo grupo, que tem se destacado tanto no impresso, como no digital e nas ondas do rádio, eternizando as notícias.

Dirceu Dalben, deputado estadual pelo Cidadania

Parabéns ao LIBERAL por cumprir com seriedade o compromisso de informar a sociedade. Aos jornalistas, fotógrafos, equipe gestora, de produção, publicidade, comercial, gráfica, entregadores, a todos que fizeram e fazem parte destes 70 anos de história de sucesso do jornal, nossa homenagem. Vida longa a todo Grupo Liberal!

Denis Andia, ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste

O LIBERAL representa a narrativa fiel do cotidiano de milhares de pessoas em nossa região. Celebrar a sua história é acenar firmemente aos preceitos da liberdade de expressão e do jornalismo de vanguarda. Que os próximos anos se renovem nessa fonte de inspiração que nutriu décadas de um relacionamento íntimo com a nossa gente.

Cauê Macris, secretário-chefe da Casa Civil do Estado

O LIBERAL é indispensável para quem quer informação de qualidade sobre Americana e região. Parabéns a todos do grupo por ajudarem a construir a credibilidade deste jornal idealizado há 70 anos pelo saudoso dr. Jessyr Bianco.

Tenente-coronel PM Adriano Daniel, comandante do 19° BPMI

Juntamente com os oficiais e praças do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, parabenizo o LIBERAL, esse grandioso meio de comunicação, pelos seus 70 anos de existência. Desejamos muito sucesso e prosperidade!

Marcelo Rech, presidente da Associação Nacional de Jornais

Ao completar 70 anos, o LIBERAL demonstra a força e a vitalidade da imprensa regional. Um jornal como o LIBERAL é muito mais que um veículo de informação: é um elo essencial para a integração da comunidade. Um jornal é como a alma desta comunidade, e quando ele completa sete décadas, merece todo o nosso entusiasmo!

Renato Zaiden, presidente da APJ (Associação Paulista de Jornais)

O LIBERAL se destaca no cenário editorial pelos serviços prestados às várias gerações de cidadãos de Americana e região ao longo de sua trajetória. Comprometido com a informação isenta, e corajoso ao se posicionar com suas análises, o aniversário é um presente não apenas aos mantenedores, jornalistas e equipe, mas para a comunidade.

Melford Vaughn Neto, presidente da subseção da OAB em Americana

Que honra como americanense ver o LIBERAL completar 70 anos de sua fundação, mantendo-se na vanguarda do jornalismo, com independência, competência, profissionalismo e seriedade, seguindo o nodal ético de sua história. Parabéns ao jornal! Que venham outros 70 anos.

Christian Roger Klitzke, presidente da subseção da OAB em Santa Bárbara d’Oeste

A imprensa livre, profissional e independente é matéria-prima da democracia, indispensável na busca por uma sociedade justa. O LIBERAL tem se mostrado um jornal independente e plural, representando um exemplo de jornalismo. O aniversário de um jornal como o LIBERAL deve ser comemorado.

Wagner Armbruster, presidente da Acia

A Acia, como entidade representativa do comércio, indústria e serviços de Americana, saúda com imensa felicidade o LIBERAL. Trabalho sério, informação e formação devem ser as marcas que devemos deixar para o bem de todos. Parabéns. Juntos engrandecemos Americana.

Felipe Alberto Verza Ferreira, presidente da Acias

Os 70 anos do LIBERAL são o símbolo de sua solidez e seriedade. É um privilégio para Sumaré contar com a cobertura deste importante veículo de comunicação. Em nome da Acias, parabenizo toda a equipe pelo jornalismo sério, independente, comprometido e pautado pelo interesse público.

Gustavo Azzolini, diretor-geral da FAM

Nós da FAM parabenizamos o LIBERAL pelo trabalho sério realizado ao longo destes 70 anos e que se atualizou com a chegada das novas mídias digitais. Um espaço democrático, que dá espaço para a prestação de serviço, informação e também divulgando as marcas das principais empresas de Americana e região.

Marcos Cavichiolli, diretor-presidente dos Supermercados São Vicente

O LIBERAL faz parte da minha vida, sempre li as notícias pelo impresso e hoje também nas plataformas digitais. Pelo lado profissional, sempre realizam as coberturas jornalísticas das ações do São Vicente. Acredito que o LIBERAL é um patrimônio de Americana. Parabéns e que continuem registrando as histórias de Americana.

Leonardo José Sant’Ana, presidente do Sinditec, sindicato das indústrias têxteis de Americana e região