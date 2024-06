Ação da Suzano arrecada 35 bolsas de sangue para o hemocentro de Americana

Cerca de 40 colaboradores da Suzano foram ao hemocentro na manhã deste sábado - Foto: Suzano/Divulgação

A ação “Amigos da Vida”, promovida por colaboradores da Suzano, arrecadou 35 bolsas de sangue para o hemocentro do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, neste sábado (15). A iniciativa celebrou o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado nesta sexta-feira, dia 14.

A campanha de incentivo à doação de sangue levou cerca de 40 colaboradores ao hemocentro durante a manhã e arrecadou cerca de 15 litros de sangue para o banco, responsável por atender não só o HM, mas também hospitais particulares da cidade.

De acordo com a técnica de enfermagem da Suzano, Simone de Oliveira Pereira, a campanha é realizada duas vezes ao ano, no Dia Mundial do Doador de Sangue e no Dia Nacional da Doação de Sangue.

Simone aponta que as datas comemorativas coincidem com os períodos mais críticos para o hemocentro: as festas de meio e fim de ano.

Para aumentar o volume de doações realizadas, o Programa Voluntariar da Suzano – responsável pela ação – incentiva que os colaboradores que não puderam comparecer neste sábado por causa dos turnos realizem suas doações na folgas. A expectativa é arrecadar até 70 bolsas.

O consultor de comunicação Guilherme Donatti participou da ação e doou sangue pela primeira vez. “Às vezes a gente tem alguns mitos dentro da gente, como ser algo demorado ou o receio de passar mal, mas é muito tranquilo e rápido”, contou.

Além disso, Guilherme destacou que, além de fazer o bem, o doador também “ganha” um hemograma completo após a doação. O resultado é enviado por e-mail e, caso tenha alterações, o paciente será orientado sobre os próximos passos.

Os interessados em colaborar precisam agendar a doação pelo aplicativo Sangue Amigo ou pelo telefone (19) 3468-1739. As doações são realizadas às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h30. O hemocentro está anexado ao HM.