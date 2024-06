Motorista com sinais de embriaguez capota carro na Vila Rehder, em Americana

Carro ficou de cabeça para baixo após acidente - Foto: Stela Pires/Liberal

Um carro capotou na manhã deste sábado (15) na Rua Dr. Cícero Jones, na Vila Rehder, em Americana. O condutor do veículo, um Volkswagen Polo, apresentava sinais de embriaguez e foi levado à delegacia do município.

De acordo com informações preliminares da Gama (Guarda Municipal), que atendeu a ocorrência, o motorista, de 24 anos, alegou que subia a via quando seu celular tocou. Ao pegar o aparelho no console, ele perdeu a direção e chocou a lateral do veículo com um carro que estava estacionado na rua.

Na tentativa de controlar a direção e evitar a colisão, o motorista puxou o volante bruscamente e acabou capotando o carro. Uma ambulância esteve no local, mas o homem negou atendimento médico.

A equipe da Gama que atendeu o caso notou sinais de embriaguez no condutor, que foi levado à delegacia.

Ainda de acordo com os guardas, o motorista teria retornado da Festa do Peão de Americana para casa, pegado o próprio carro e se acidentado.

Até a publicação desta reportagem, ainda não havia informações se ele permaneceu detido ou foi liberado.