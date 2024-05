Estado faz limpeza em obra inacabada de creche no Boer, em Americana

Mato alto do entorno foi aparado e materiais inflamáveis recolhidos; não há previsão para abertura de uma nova licitação para conclusão

O Governo do Estado de São Paulo iniciou nesta semana uma limpeza preventiva na obra inacabada da Creche Escola do Jardim Boer 1, em Americana.

De acordo com o FDE (Fundo para o Desenvolvimento da Educação), matérias veiculadas recentemente pela imprensa, entre elas a publicada pelo LIBERAL em abril deste ano, motivaram a manutenção do local.

Obra está travada desde maio de 2021, quando o Governo de SP rescindiu com a empresa responsável – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A obra está travada desde maio de 2021, quando o Governo de São Paulo rescindiu contrato com a empresa responsável pela construção.

Na última visita feita pela reportagem, o local estava com mato alto, além de marcas de umidade e rachaduras nas paredes. Já algumas estruturas, como pias e azulejos, estavam quebradas. Ainda havia sinais de vandalismo.

Nesta quarta-feira (15), em nova ida à creche, o LIBERAL constatou que o mato foi aparado. Essa era a principal reclamação de pais de alunos da Escola Estadual Professora Leny Apparecida Pagotto Boer, que fica ao lado.

Além disso, dentro do prédio, alguns materiais inflamáveis foram recolhidos, mas os cômodos continuam sujos, com azulejos quebrados e cacos de vidro.

Segundo o Estado, embora a limpeza tenha sido feita, ainda não há previsão para que o novo edital seja lançado e a licitação aberta para contratar uma empresa para concluir a construção.

No mês passado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu retomar a obra com objetivo de iniciar as aulas em 2025.

Quando concluída, a creche atendará 130 crianças de 0 a 6 anos de idade, na Rua Glória. Haverá sete salas de aula, dois berçários, fraldário, lactário, solarium, sanitários e refeitório.