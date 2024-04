Com obra travada no Estado, creche do Boer sofre com vandalismo e deterioração, em Americana

Abandonado, local está com pichações - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Com a obra travada desde maio de 2021, quando o Governo de São Paulo rescindiu contrato com a empresa responsável pela construção, a Creche Escola do Jardim Boer 1, em Americana, tem sofrido com vandalismo e deterioração de sua estrutura.

Ao LIBERAL, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) informou que neste ano foram feitas vistorias no local com o objetivo de realizar uma revisão orçamentária. Posteriormente, será aberta uma nova licitação para contratar a empresa que dará sequência ao projeto.

Ainda de acordo com a pasta, em resposta à reportagem em setembro de 2022, 69,65% da obra está concluída. Entretanto, essa porcentagem pode ser alterada quando for retomada a edificação, o que vai ao encontro do que o LIBERAL encontrou em visita ao prédio nesta semana.

As paredes da creche possuem marcas de umidade e rachaduras. Já algumas estruturas, como telhas, janelas, pias e azulejos, estão quebradas. O local ainda tem sinais claros de vandalismo, uma vez que várias paredes estão pichadas. Há muito lixo e até mesmo fezes nos cômodos, bem como garrafas de vidro destruídas — com os cacos espalhados pelo chão.

A porta de entrada para a caixa d’água também está danificada. Algumas toras de madeira, que seriam utilizadas na construção, estão úmidas e entulhadas em uma parte do terreno — o que pode colaborar para o aparecimento de animais peçonhentos.

Os banheiros e o local de descanso dos trabalhadores da obra também estão abandonados e, devido às paredes serem de madeira, sujeitos a incêndios.

Por fim, a reportagem ainda encontrou, nos fundos da área, um buraco semelhante a uma cisterna destampada com grande quantidade de água parada, podendo ser foco do mosquito da dengue (Aedes aegypti).

Os vereadores Pastor Miguel Pires (PRD) e Thiago Martins (PL) também realizaram, no mês passado, um trabalho de fiscalização no local e vão fazer uma nova moção de apelo ao Estado para que a creche seja concluída. De acordo com Miguel, a situação do prédio “é preocupante”.

Os pais de alunos da Escola Estadual Professora Leny Apparecida Pagotto Boer, que fica ao lado da creche, também têm demonstrado preocupação com o abandono da obra. Segundo Flaviane Feltrim Maia, de 31 anos, que administra um grupo no WhatsApp de moradores do Jardim Boer 1, várias reclamações foram feitas quanto ao mato alto.

“Esse abandono traz perigo para a população e para a escola ao lado, principalmente à noite. Há medo de animais peçonhentos, como escorpiões e aranhas, e também que pessoas passem a morar ali, porque depois seria complicado tirar”, disse Flaviane.

Iniciada em 2018, a obra já acumula um atraso de quatro anos e cinco meses. Após a rescisão do contrato com a empresa então responsável, em 2021, o Estado chegou a abrir uma nova licitação, mas não houve interessados.

A retomada tem custo estimado em R$ 2,4 milhões, conforme edital da última tentativa de licitação. Quando abrir as portas, a creche atendará 130 crianças de 0 a 6 anos de idade, na Rua Glória. Haverá sete salas de aula, dois berçários, fraldário, lactário, solarium, sanitários e refeitório.