Americana terá 14ª Caminhada pela Vida nesta quarta

Concentração será às 7h30 na Avenida Armando Sales de Oliveira, 730, no Jardim Ipiranga

A 14ª Caminhada pela Vida será realizada nesta quarta-feira (1º) em Americana. Organizado pela Ambrata (Associação de Moradores do Jardim Brasília e Terramérica), Diaconia São Judas Tadeu e Paróquia São Judas Tadeu, o evento busca conscientizar a população sobre os cuidados com o meio ambiente e também tem o objetivo de reivindicar melhorias para os bairros.

Caminhada busca conscientizar sobre os cuidados com o meio ambiente – Foto: Divulgação

A concentração será às 7h30, em frente ao CCPA (Centro de Capacitação São Judas Tadeu), na Avenida Armando Sales de Oliveira, número 730, no Jardim Ipiranga.

Haverá sorteio de brindes, apresentação de capoeira e distribuição de água pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto). A PM (Polícia Militar) e a Gama (Guarda Municipal de Americana) darão apoio ao evento.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Também iremos distribuir panfletos para conter a proliferação do mosquito da dengue e desenvolver ações com as crianças sobre o tema ‘Fraternidade e amizade social’. Elas irão fazer doações de alimentos e roupas usadas”, explica Amarildo Zancan, presidente da Diaconia São Judas Tadeu.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os organizadores vão disponibilizar um abaixo-assinado entre os participantes para algumas reivindicações para os bairros, como a construção de um viaduto de transposição da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) para desafogar o fluxo de veículos nos viadutos já existentes no Jardim Brasília e Cidade Jardim; semáforos na Avenida Gioconda Cibin; redutores de velocidade na avenida Armando Sales de Oliveira e revitalização do coreto da Praça Luiz Boni, com academia ao ar livre.