Incêndio atinge quintal de casa e terreno na região central de Americana

Fogo destruiu equipamentos que estavam nos fundos da residência - Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Um incêndio atingiu os fundos de uma casa e um terreno vazio na Rua José de Alencar, na região central de Americana, na manhã desta quinta-feira (16). O Corpo de Bombeiros já conteve as chamas. Não houve feridos.

Segundo o subinspetor da Gama (Guarda Municipal de Americana) Cauê Spagnol, a suspeita é que o fogo tenha sido causado por um problema na fiação elétrica.

O quintal da residência, localizada na Vila Jones, ficou destruído. No local, havia tanque e máquina de lavar roupa, moto elétrica e bicicleta ergométrica, que foram tomados pelas chamas.

O quintal foi interditado pela Defesa Civil até a chegada da equipe de perícia técnica. A parte da frente da casa, no entanto, permaneceu intacta. Ninguém estava no imóvel no momento do incêndio.

Os bombeiros apagaram o fogo em 15 minutos, de acordo com Spagnol. Quando a Gama chegou ao local, populares também tentavam conter as chamas, que também atingiram o terreno ao lado. O caso aconteceu por volta das 11h.