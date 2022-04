Em evento com Bolsonaro, Chico pede investimentos em Americana

Autoridades conversaram durante recepção realizada no recinto da Festa do Peão - Foto: Divulgação

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), aproveitou a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) na cidade nesta sexta-feira para pedir investimentos no município, na Represa do Salto Grande, Gruta Dainese e no Aeroporto Municipal, por onde o presidente passou alguns minutos depois de discursar no recinto da Festa do Peão.

“Sabemos que esses temas são fundamentais para termos uma Americana com um desenvolvimento econômico pautado na sustentabilidade e com visão para o futuro”, disse o prefeito por meio de nota. A assessoria da administração afirmou que os pedidos são para acelerar solicitações feitas anteriormente.

Em março deste ano, a poluição da Represa do Salto Grande foi tema de debate em audiência pública do PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado) da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Outro foco dos pedidos de Chico, o aeroporto está em vias de ser ampliado e ter as pistas de pouso e decolagem melhoradas, assim como a área dos hangares. Tarcísio Freitas, que também esteve em Americana na condição de pré-candidato ao governo de São Paulo, chegou a se comprometer a realizar obras de ampliação do local quando ainda era ministro da Infraestrutura.

Já para a Gruta Dainese, a prefeitura visa transformar a área em um local turístico, com mirante, ponte pênsil, teleférico e concha acústica. Para executar o projeto, o Executivo precisa de apoio financeiro do Governo Federal e chegou a enviar, no ano passado, um esboço do projeto para o Ministério do Meio Ambiente.