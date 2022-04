Em Americana, discurso de Bolsonaro mira TSE e mudanças no WhatsApp

Americana recebe nesta sexta-feira (15), pela segunda vez na história, a visita de um presidente em exercício. O atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro (PL), comanda uma motociata do sambódromo de São Paulo até o recinto da Festa do Peão de Americana. E o Grupo Liberal montou um esquema especial para a cobertura do evento, com informações em tempo real.

Em discurso, presidente critica mudanças no WhatsApp

O presidente Jair Bolsonaro fez críticas a mudanças anunciadas pelo WhatsApp nesta quinta-feira e atacou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante discurso no recinto da Festa do Peão de Americana, nesta sexta.

Bolsonaro foi recepcionado por milhares de pessoas em Americana – Foto: Roberto Gardinalli / Futura Press / Estadão Conteúdo

O aplicativo informou que criará uma funcionalidade chamada Comunidades que irá ampliar a quantidade de contatos dentro dos grupos, hoje limitados a 256 celulares. A medida, entretanto, valerá apenas após o primeiro turno das eleições, um acordo que teria sido costurado entre o app e o TSE.

O WhatsApp também vai limitar os encaminhamentos de mensagens. Nos próximos dias, uma mensagem que tenha sido recebida por encaminhamento poderá ser repassada para um contato ou um grupo por vez.

“O que eu tomei conhecimento nessa manhã é simplesmente algo inaceitável, inadmissível e inconcebível. O WhatsApp passa a ter uma nova política para o mundo, mas uma especial, restritiva, para o Brasil. Isso após um acordo com três ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Cerceamento. Censura. Discriminação. Isso não existe. Ninguém tira o direito de vocês nem por lei, quem dirá de um acordo feito pelo TSE”, discursou Bolsonaro, em Americana.

“Esse acordo não tem validade. E nós sabemos como proceder. Vocês sabem como nossa democracia é açoitada diariamente e vocês sabem por quem. O nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade de pensar e de se expressar, isso não tem preço”, afirmou o presidente, que não detalhou como seria o procedimento. JOÃO COLOSALLE

15h16: Bolsonaro acaba de deixar o Aeroporto Municipal de Americana. Ele havia ido para o local de carro. JOÃO COLOSALLE

14h16: O presidente Bolsonaro deixará Americana em um helicóptero, segundo o LIBERAL apurou. A visita dele à cidade atraiu milhares de apoiadores ao recinto da Festa do Peão, na região da Praia Azul. MARIA EDUARDA GAZZETTA

13h58: Bolsonaro e Tarcísio encerram discursos e cumprimentam apoiadores no caminho da saída. As pessoas também começam a deixar o recinto da Festa do Peão. RODRIGO ALONSO

13h48: Pré-candidato a governador de São Paulo, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) também discursa. Em tom de campanha, ele repete o discurso do presidente de que a bandeira do Brasil “jamais será vermelha”. CAIO POSSATI

13h43: Autoridades estão no local, entre eles o prefeito Chico Sardelli (PV), o vice Odir Demarchi (PL) e o presidente da Câmara Municipal, Thiago Martins (PV), que aparece ao lado de Bolsonaro na live transmitida nas redes sociais do chefe de Estado. RODRIGO ALONSO

13h40: Sobre uma carreta, Bolsonaro criticou o acordo entre o WhatsApp e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que a nova ferramenta do aplicativo que permite grupos com milhares de pessoas só comece a funcionar no Brasil após o segundo turno das eleições. Ele já havia falado sobre o assunto quando parou por um momento na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste. RODRIGO ALONSO

13h33: Bolsonaro começa a discursar para apoiadores no recinto da Festa do Peão, em Americana. RODRIGO ALONSO

Bolsonaro chega ao recinto da Festa do Peão, em Americana

A motociata que tem a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Americana às 13h05 desta sexta-feira (15). O comboio deixou a capital paulista às 10 horas, na região do Campo de Marte, e veio para a cidade pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), que foi totalmente interditada. Para chegar ao recinto da Festa do Peão de Americana, onde uma estrutura foi montada para receber o presidente, Bolsonaro e os motociclistas passaram pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana. A previsão é de que ele discurse em Americana. JOÃO COLOSALLE

Bolsonaro chega ao recinto da Festa do Peão de Americana, às 13h05 – Foto: Reprodução

13h01: Bolsonaro entra na região da Praia Azul e é recepcionado por uma multidão de apoiadores que o aguardavam nas ruas. RODRIGO ALONSO

12h51: Motociata acaba de passar por baixo do viaduto da Avenida Cillos, em Americana, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). MARIA EDUARDA GAZZETTA

12h41: Motos voltaram a transitar. Estão a caminho do recinto da Festa do Peão de Americana. RODRIGO ALONSO

12h39: Motos continuam paradas, e Bolsonaro está acompanhado do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, pré-candidato a governador de São Paulo pelo Republicanos. RODRIGO ALONSO

Motos ficaram paradas por um tempo na SP-304, em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Reprodução

12h33: Motociata já entrou na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Presidentes e apoiadores estão parados na altura de Santa Bárbara d’Oeste. Pista sentido Anhanguera está totalmente tomada por motos nesse trecho. RODRIGO ALONSO

12h05: Organizadores da recepção em Americana, o vereador barbarense Felipe Corá (Patriota) e o pré-candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) estão discursando no recinto da Festa do Peão. Puxaram coro para o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, pré-candidato a governador de São Paulo pelo Republicanos. CAIO POSSATI

12h00: A espera pelo presidente não acontece só dentro do recinto da Festa do Peão. Grupos de apoiadores de Bolsonaro se concentram também ao longo das ruas da Praia Azul, nos acostamentos e passarelas da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), por onde o político deve passar de moto. MARIA EDUARDA GAZZETTA

Apoiadores aguardam na passarela do Jardim Gerivá, em SB – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

11h47: O ciclista Carlos Alexandre Reis, de 41 anos, vendedor externo, veio pedalando de Paulínia para Americana. Os 60 km de pedal tem um único objetivo: encontrar Jair Bolsonaro. “Quero ver ele, o presidente que votei”, disse Alexandre. MARIA EDUARDA GAZZETTA

Carlos Alexandre Reis pedalou de Paulínia a Americana – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Evento não está na agenda oficial de Bolsonaro

Apesar da grande mobilização em torno da motociata com participação do presidente Jair Bolsonaro (PL), o evento foi descolado das atividades da Presidência da República. Comum nas agendas do presidente, o credenciamento para a cobertura da imprensa não ocorreu. A motociata, por sinal, não consta na agenda oficial de Bolsonaro desta sexta-feira. JOÃO COLOSALLE

11h42: Aos 69 anos, 25 passados no Exército, Clodomiro Martins, sargento da reserva, veio de Louveira para Americana para prestigiar Jair Bolsonaro, a quem acompanha desde 2016. Ele acredita atualmente que as escolas não ensinam o que, na sua visão, aconteceu em 1964: “uma revolução para evitar que os comunistas tomassem o País”. Antes de ser abordado pela reportagem, Clodomiro acompanhava a transmissão da motociata pelo celular. CAIO POSSATI

Clodomiro Martins veio de Louveira para prestigiar o presidente – Foto: Caio Possati / O Liberal

Motociata terá gasto de R$ 1 milhão para o Estado

A SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) informou que serão gastos R$ 1 milhão com o reforço no policiamento em razão da motociata do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira, que saiu de São Paulo em direção a Americana.

Um efetivo de mais 1,9 mil policiais militares foi empregado na operação ao longo de todo o percurso para proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação no ato e a fluidez no trânsito, segundo a secretaria.

Foram mobilizados PMs de batalhões territoriais e especializados da capital e regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, incluindo 22 bases comunitárias móveis, dois veículos lançadores de água, quatro cães e quatro drones. Participarão da operação ainda equipes dos Baeps (Batalhões de Ações Especiais de Polícia), dos Comandos de Policiamento Choque de Trânsito, Policiamento Rodoviário, do Corpo de Bombeiros e de Aviação, que disponibilizaria três helicópteros Águia. JOÃO COLOSALLE

11h27: Motociata acaba de passar pelo Hopi Hari, em Vinhedo, e está a cerca de 40 minutos de Americana. O passeio tem fluido normalmente neste momento, sem interrupções. RODRIGO ALONSO

Motos já passaram pelo Hopi Hari – Foto: Roberto Costa / Código19 / Estadão Conteúdo

Em 2018, Bolsonaro venceu com folga em Americana

Bolsonaro foi disparado o candidato a presidente mais votado em Americana nas eleições em 2018. Só no primeiro turno, recebeu 64,3% dos votos (83.563 em número bruto). Depois, na disputa direta com Fernando Haddad, venceu com 78,48% no município. RODRIGO ALONSO

10h49: Apoiadores de Bolsonaro já estão no recinto da Festa do Peão, onde aguardam o presidente. Enquanto ele não chega, as pessoas ouvem música ao vivo. Há um cantor gospel no local, o pastor Jonas Villar. CAIO POSSATI

Apoiadores já estão no recinto da Festa do Peão, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

10h40: As motos percorreram mais um trecho na Bandeirantes, mas pararam novamente. Se continuar neste ritmo, a tendência é que o presidente chegue em Americana depois do horário previsto, que era entre 11h30 e meio-dia. RODRIGO ALONSO

Vinda de Bolsonaro foi anunciada na última quarta

A vinda de Bolsonaro para Americana foi anunciada por apoiadores na última quarta-feira e confirmada pelo presidente nesta quinta, por meio das redes sociais. Até então, o município só tinha sido visitado por um presidente em exercício na história. Foi Michel Temer (MDB), em 2017. RODRIGO ALONSO

10h29: Apoiadores cercam Bolsonaro no início do trajeto, na Rodovia Bandeirantes (SP-348), e a motociata está paralisada neste momento. RODRIGO ALONSO

10h27: A equipe de segurança não autoriza a entrada de nenhum objeto que possa ser arremessado, inclusive garrafas de água. CAIO POSSATI

10h16: Apoiadores entram sem problemas no recinto da Festa do Peão, onde aguardam a chegada de Bolsonaro, mas os seguranças estão barrando a entrada de alguns materiais, como perfume, maquiagem e desodorante. CAIO POSSATI

Apoiadores entram sem problemas no recinto da Festa do Peão – Foto: Caio Possati / O Liberal

10h05: Presidente e apoiadores acabam de deixar o sambódromo em São Paulo, rumo a Americana. Veja o trajeto, que inclui a rodovia dos Bandeirantes e a Luiz de Queiroz (SP-304). Locais têm interdições. RODRIGO ALONSO