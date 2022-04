Pedágios registram passagem de 3,7 mil motos em motociata de Bolsonaro

Número de veículos foi divulgado pelo Estado – Foto: Roberto Costa / Código19 / Estadão Conteúdo

O Governo de São Paulo registrou a passagem de 3.703 motocicletas nas três praças de pedágio da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) durante a motociata comandada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira, de São Paulo a Americana.

Segundo a organização do evento, denominado “Acelera para Cristo”, 60 mil pessoas estiveram no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), o recinto da Festa do Peão, destino final do passeio. Já a PM (Polícia Militar) contabilizou 20 mil.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, cerca de R$ 1 milhão foi gasto na segurança do evento.

Presidente e apoiadores foram até o recinto da Festa do Peão – Foto: Willian Gregio / Divulgação

Em Americana, Bolsonaro foi breve ao discursar para apoiadores. Durante 10 minutos, o político fez críticas às restrições impostas pelo WhatsApp, anunciadas na última quinta-feira, e aproveitou para demonstrar apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao governo de São Paulo, que estava no local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O que eu tomei conhecimento nessa manhã é simplesmente algo inaceitável, inadmissível e inconcebível. O WhatsApp passa a ter uma nova política para o mundo, mas uma especial, restritiva, ao Brasil. Isso após um acordo com três ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Ninguém tira o direito de vocês nem por lei, quem dirá de um acordo feito pelo TSE”, criticou Bolsonaro indicando, em tom de ameaça, que não vai aceitar as restrições da plataforma.

Bolsonaro discursou por 10 minutos – Foto: Roberto Gardinalli / Futura Press / Estadão Conteúdo

A fala foi direcionada para uma mudança anunciada pelo WhatsApp na última quinta, que valerá para todos os usuários do aplicativo no mundo, exceto os brasileiros. A nova função, ainda em fase experimental, permite que milhares de pessoas participem de um mesmo grupo de conversa. Porém, em território nacional, a funcionalidade só valerá depois do segundo turno das eleições, por conta de um acordo costurado pelo TSE com a plataforma, visando o combate à desinformação.

Presenças

Na segunda passagem de um presidente em exercício por Americana, Bolsonaro discursou em cima de um caminhão ao lado de figuras políticas locais, como o presidente da câmara, Thiago Martins (PV), e o pré-candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos), que esteve à frente da organização da motociata ao lado do vereador barbarense Felipe Corá (Patriota).

Ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles também compareceu ao local, assim como o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e seu vice, Odir Demarchi (PL).