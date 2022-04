Veja o percurso da motociata de Bolsonaro até Americana

A motociata do presidente Jair Bolsonaro (PL) marcada para esta sexta-feira (15), com destino a Americana, vai passar pelas rodovias dos Bandeirantes (SP-348) e Luiz de Queiroz (SP-304). Os trechos que serão percorridos pelas motos ficarão interditados. Na SP-304, porém, a interdição será só numa faixa.

Motos devem chegar ao recinto da Festa do Peão entre 11h30 e meio-dia – Foto: Marcos Corrêa / PR

“Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É uma demonstração espontânea de motociclistas de São Paulo e região, sempre mostrando seu patriotismo, sua vibração, sua crença à democracia”, disse o chefe de Estado em live nesta quinta.

Bolsonaro e seus apoiadores vão sair do sambódromo de São Paulo, às 10 horas, e percorrer a Bandeirantes sentido interior, a partir da altura do km 13. Eles seguirão na rodovia até o entroncamento com a Luiz de Queiroz, no km 134.

O trajeto continuará pela SP-304 até a entrada da Rodovia Anhanguera (SP-330). A previsão é que as motos usem a via marginal da SP-330, por onde devem transitar por cerca de 200 metros até o recinto da Festa do Peão, que será o destino final. A chegada deve acontecer entre 11h30 e meio-dia.

Então, o tráfego de veículos estará interditado na Bandeirantes, a partir das 8 horas, entre os km 13 e 134, apenas no sentido interior. O bloqueio deve durar até as 15 horas.

Também haverá interdição de apenas uma faixa na Luiz de Queiroz, na pista sentido Anhanguera, a partir do entroncamento com a Bandeirantes, somente durante a passagem das motos.

As informações são do DER (Departamento de Estrada de Rodagem) e da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que orienta os motoristas a evitarem viagens entre as regiões afetadas pelas interdições neste período do dia, bem como vias de acesso à Bandeirantes.

Segundo a agência, todos os acessos à SP-348 no sentido interior estarão fechados durante o evento. Em caso de necessidade de viagem entre as cidades atingidas pela interdição, o órgão recomenda o tráfego pela Anhanguera.

A CCR AutoBAn, concessionária responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, vai trabalhar com todo seu efetivo nesta sexta. Terá um aumento de 40% no total de viaturas e 70% no número de colaboradores em comparação a um dia normal.

De acordo com a empresa, a Polícia Militar Rodoviária não permitirá o acesso de pedestres ao canteiro central e acostamento da Bandeirantes, e veículos estacionados no acostamento ou na faixa de domínio da rodovia poderão ser autuados.

A informação inicial dos organizadores era que as motos transitariam pela Anhanguera sem passar pela Luiz de Queiroz, o que não se confirmou.

A motociata foi anunciada por apoiadores nesta quarta e confirmada pelo presidente nesta quinta, por meio das redes sociais. Bolsonaro estará junto do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, pré-candidato a governador de São Paulo pelo Republicanos.