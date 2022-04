Bolsonaro atrai milhares de apoiadores para o recinto da Festa do Peão

Polícia Militar diz que cerca de 20 mil pessoas compareceram no evento; organização fala em 60 mil

Presidente foi recebido em Americana nesta sexta-feira – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Milhares de apoiadores prestigiaram o presidente Jair Bolsonaro (PL) no recinto da Festa do Peão de Americana, nesta sexta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, 20 mil pessoas compareceram no evento. Os organizadores, porém, falam em 60 mil.

Ao LIBERAL, a organização não conseguiu estimar a quantidade de motociclistas que participaram da motociata, denominada “Acelera para Cristo”, mas afirmou que as motos fizeram uma fila de 90 quilômetros.

O passeio comandado por Bolsonaro começou em São Paulo, por volta das 10 horas, e passou pelas rodovias dos Bandeirantes (SP-348) e Luiz de Queiroz (SP-304) antes de chegar ao recinto da Festa do Peão, o Parque de Eventos CCA (Cube dos Cavaleiros de Americana).

O presidente apareceu no local às 13h05 e discursou por dez minutos. Depois, deslocou-se de carro até o Aeroporto Municipal de Americana, de onde saiu por volta das 15 horas.

Essa foi a segunda vez que um presidente em exercício visitou Americana. A primeira ocorreu em 2017, com Michel Temer (MDB).

Tráfego

Por conta da motociata, as rodovias dos Bandeirantes e Luiz de Queiroz precisaram ser interditadas. O tráfego na Bandeirantes sentido interior, de acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), foi retomado às 11 horas em esquema de comboio.

Segundo a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública), foi gasto R$ 1 milhão com o reforço do policiamento, que contou com um efetivo de 1,9 mil policiais militares na operação.