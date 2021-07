Fundo Social arrecada pilha de roupas e duas toneladas de alimentos para abrigo

O atendimento provisório na Fidam vai funcionar até o dia 3 de agosto - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal / Reprodução

O anúncio do uso da Fidam como abrigo para moradores de rua mobilizou as doações ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Segundo a prefeitura, desde o dia 27 de julho até esta quinta-feira, foram arrecadadas duas toneladas de alimentos, para preparação das refeições aos abrigados, além de uma pilha de roupas e produtos diversos.

As doações foram feitas por empresas e pela população em geral que se solidarizaram com essas pessoas. Nesta quinta, o Fundo recebeu 50 cobertores e toalhas de banho da loja Laço Home.

Na última quarta-feira, recebeu ainda 60 pares de chinelos da equipe do banco Santander e 100 kits de higiene e alimentos para o café da manhã da rede de supermercados São Vicente.

O Fundo Social informou que tem recebido alimentos perecíveis e não perecíveis, roupas, calçados, cobertores, roupas de cama e banho, produtos de higiene e limpeza, EPIs, rações e produtos para os pets dos abrigados, dentre outros.

Entretanto, a equipe diz que, no momento, precisam de doação de proteínas para alimentação dos moradores, como carne, frango e ovos. Há necessidade também de colchões. As doações podem ser feitas na sede do Fundo Social de Solidariedade ou na Fidam.

O Fundo Social informou que tem recebido alimentos perecíveis e não perecíveis – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

O atendimento provisório na Fidam vai funcionar até o dia 3 de agosto, tendo em vista as baixas temperaturas registradas nos últimos dias, com previsão de frio intenso nesta sexta-feira (30), conforme boletim meteorológico.

Na noite da última quarta-feira (28), o abrigo acolheu 32 pessoas em situação de rua, sendo cinco mulheres e 27 homens, além de três cachorros.

Os trabalhos no abrigo temporário da Fidam estão sendo coordenados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Americana, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Guarda Municipal, Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), Associação Vinde a Luz, com o apoio do Grupo Rede Rua e demais colaboradores.