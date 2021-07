São Vicente doa alimentos e kits de higiene para abrigo na Fidam

A rede de supermercados São Vicente entregou alimentos e produtos de higiene pessoal para o abrigo temporário montado na Fidam (Feira Industrial de Americana). O local recebeu na noite de terça-feira 13 moradores em situação de rua e segue aberto para atendimento dessa população.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Foram doados 100 kits de higiene pessoal e produtos para café da manhã, como leite, café, achocolatado, açúcar, pão e margarina. A doação foi feita ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Rede entregou alimentos para café da manhã da população atendida no loca – Foto:

“Com a chegada desta frente fria, entendemos que se faz necessário juntar forças para ajudar as ações do Fundo Social e colaborar nesta importante ação protegendo as pessoas do frio e chuva”, declarou o diretor presidente da rede, Marcos Cavicchiolli.

Em parceria com a prefeitura, a Fidam foi transformada em abrigo temporário para oferecer atendimento aos moradores de rua por conta das baixas temperaturas previstas para esta semana. Os termômetros podem registrar novo recorde de frio, com previsão de 3° C na sexta-feira.

Em razão da chuva, os 13 moradores que procuraram o abrigo na noite de terça continuam no local nesta quarta-feira após receberem o café da manhã.

Doações

A população também pode ajudar com a doação de alimentos perecíveis (pão, ovos, legumes, carnes, entre outros) e não perecíveis (arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café, entre outros), além de toalhas de banho, cobertores e materiais de higiene pessoal.

De acordo com a prefeitura, são aceitas doações de ração e cobertores para os animais de estimação das pessoas em situação de rua, que também estão sendo acolhidos no abrigo temporário.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

As doações podem ser entregues na Fidam (Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200) ou no Fundo Social de Solidariedade (Rua Antonio Frezzarim, 412, no Jardim São Paulo).