Além dos shows, evento contará com etapa da PBR no primeiro fim de semana e opções gastronômicas

A 36ª edição da Festa do Peão de Americana começa nesta sexta-feira (7), no Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana). Além dos shows, que vão agitar o palco até o dia 16, o evento contará com etapa da montaria PBR (Professional Bull Riders) durante o primeiro fim de semana e opções gastronômicas.

O primeiro dia contará com shows de Sâmi Rico, Victor & Léo e Zé Neto e Cristiano. Já no rodeio, estarão presentes os principais competidores do ranking brasileiro da PBR, incluindo Andrei Scoparo, que é o atual primeiro colocado na classificação de peões. Além da etapa da PBR, a Festa do Peão de Americana terá as provas dos Três Tambores, Cutiano e Iron Cowboy.

Festa do Peão começa nesta sexta-feira, com etapa da PBR – Foto: Divulgação/Festa do Peão de Americana

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O Clube dos Cavaleiros de Americana ajudou a PBR a escrever sua história no Brasil e somos honrados em também poder fazer parte da história da Festa do Peão de Americana. É uma parceria de quase 20 anos e agradeço a todos do Clube dos Cavaleiros por todo carinho e respeito com a PBR”, disse o diretor da PBR no Brasil, Adriano Moraes.

De acordo com a organização da Festa do Peão, serão 50 pontos de venda de comidas e bebidas. Entre os itens que vão ser comercializados estão lanches, pasteis, espetinhos, crepes, pizzas, batata frita, churros e doces diversos. Além disso, 12 food trucks estarão presentes, incluindo destilarias e cervejarias.

O recinto da festa também terá farmácia e lojas de artigos country, com opções de botas, chapéus, cintos, camisas e acessórios. Para os visitantes aproveitarem os shows, o local será dividido em pista/arquibancada e camarotes.

Segurança

A edição deste ano da Festa do Peão terá mais de mil agentes privados e públicos e contará com 220 câmeras de videomonitoramento, conforme o LIBERAL havia informado no último mês. Haverá também bases fixas da PM (Polícia Militar) e Gama (Guarda Municipal de Americana) no recinto.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Trabalhamos incansavelmente para que a Festa seja um evento seguro para todos e tudo o que pudermos fazer, faremos. Segurança sempre foi a nossa prioridade. Convido a todas as famílias para que estejam conosco durante os seis dias de festival. Sem dúvidas, será inesquecível”, disse o presidente do CCA, Beto Lahr.

Programação completa

7 de junho : Sâmi Rico, Victor & Léo e Zé Neto & Cristiano. Provas : Três Tambores e Etapa PBR. Abertura do Parque às 19h

: Sâmi Rico, Victor & Léo e Zé Neto & Cristiano. : Três Tambores e Etapa PBR. Abertura do Parque às 19h 8 de junho : Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Maiara & Maraísa e Luan Pereira. Provas : Três Tambores e Etapa PBR. Abertura do Parque às 19h

: Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Maiara & Maraísa e Luan Pereira. : Três Tambores e Etapa PBR. Abertura do Parque às 19h 9 de junho : Zezé di Camargo & Luciano e Simone Mendes. Provas : Três Tambores e Etapa PBR. Abertura do Parque às 17h

: Zezé di Camargo & Luciano e Simone Mendes. : Três Tambores e Etapa PBR. Abertura do Parque às 17h 14 de junho : João Bosco & Vinícius, Gusttavo Lima e Bruno & Denner. Provas : Três Tambores, Cutiano e Iron Cowboy. Abertura do Parque às 19h

: João Bosco & Vinícius, Gusttavo Lima e Bruno & Denner. : Três Tambores, Cutiano e Iron Cowboy. Abertura do Parque às 19h 15 de junho : Ana Castela, Jorge & Mateus, Gustavo Mioto e Lauana Prado. Provas : Três Tambores, Cutiano e Iron Cowboy. Abertura do Parque às 19h

: Ana Castela, Jorge & Mateus, Gustavo Mioto e Lauana Prado. : Três Tambores, Cutiano e Iron Cowboy. Abertura do Parque às 19h 16 de junho: Roupa Nova e Daniel em ‘A Força do Amor’. Provas: Três Tambores, Cutiano e Iron Cowboy. Abertura do Parque às 17h

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.