Festa do Peão de Americana vai envolver mil agentes de segurança e terá maior número de câmeras

Serão 650 seguranças privados e 430 policiais militares; confira as mudanças no trânsito da região, que terá ruas bloqueadas

O esquema de segurança preparado para a 36ª edição da Festa do Peão de Americana, que terá início no dia 7 de junho, no Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), irá envolver mais de mil agentes privados e públicos e contará com o suporte de 220 câmeras de videomonitoramento, 40 a mais em relação ao ano passado.

Coletiva sobre o assunto aconteceu no auditório da câmara nesta quinta-feira (16) – Foto: Igor Hidalgo/Divulgação

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (16) em coletiva de imprensa no auditório da Câmara de Americana, que contou com as participações de integrantes da PM (Polícia Militar), da PMR (Polícia Militar Rodoviária), do Corpo de Bombeiros e da Gama (Guarda Municipal de Americana), bem como do presidente do CCA, Beto Lahr.

Segundo balanço informado ao LIBERAL, serão 650 seguranças privados e 430 policiais militares. Já a Gama estará presente com pelo menos 100 guardas em uma base móvel em frente à bilheteria e em uma base fixa no interior do parque.

O Corpo de Bombeiros de Americana moblizará 20 profissionais e terá o apoio das equipes de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Por sua vez, a Polícia Civil continuará com uma delegacia dentro do recinto para registro de ocorrências.

“As folgas e férias são evitadas neste mês da Festa do Peão. No ano passado, praticamente não tivemos mortes nas rodovias, tivemos apenas um furto de veículo no entorno e redução de 60% nos furtos de celulares. As câmeras têm ajudado”, apontou o major Moisés Zecheto, da PM.

“Teremos um público muito bom e a estrutura está cada vez melhor, com o recinto cercado e várias câmeras. A festa virou um evento de grande porte”, completou Beto Lahr.

Na coletiva foram informadas mudanças no trânsito da região para evitar congestionamentos e acidentes. A partir das 3h, algumas ruas serão bloqueadas e outras passarão a funcionar em sentido único (veja abaixo).

As mudanças no trânsito por conta da Festa do Peão de Americana