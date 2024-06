Festa do Peão de Americana tem início nesta sexta com primeiro show solo de Sâmi Rico

A Festa do Peão de Americana tem início nesta sexta-feira (7), no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros), e terá como show de “abertura” a primeira apresentação solo de Sâmi Rico no rodeio. O evento será realizado até o dia 16 de junho. A noite terá ainda os shows de Victor & Léo e Zé Neto & Cristiano.

Em entrevista ao LIBERAL, o filho de José Rico, que fazia dupla com Milionário, contou sobre as expectativas e planos para sua apresentação na festa, considerada por ele como um “sonho realizado”.

Sâmi Rico realiza o tão sonhado show solo na Festa do Peão de Americana – Foto: Divulgação

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“‘Gratidão’ é a palavra certa”, contou Sâmi, que agora se “vê colhendo os frutos” dos quatro anos de esforço e dedicação à carreira.

“Fazer parte dessa grade em meio a tantos nomes gigantes da nossa música, é um grande sinal para mim. Mostra que estamos indo no caminho certo e fazendo as escolhas certas”, disse ao comentar sobre os artistas que sobem ao palco do rodeio no mesmo dia que ele.

A ansiedade e o frio na barriga para sua grande estreia solo são inevitáveis para o cantor. Ele já esteve no palco da Festa do Peão de Americana participando de shows de outros artistas, ao lado de Gusttavo Lima e da dupla Zé Neto & Cristiano, que também levou ao palco o Milionário.

“Cantar no segundo maior rodeio do país é uma responsabilidade”, disse. “O nível que esse evento pede é muito alto, e com isso a responsabilidade vem no mesmo nível, então é se preparar, fazer tudo com muito amor e carinho”.

O repertório para o show já está pronto e terá “de tudo”, de acordo com Sâmi. A apresentação será iniciada pelo sertanejo raiz, passando por canções mais atuais. Além disso, o cantor garante que as músicas de Milionário & José Rico não ficarão de fora.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“O momento mais especial para mim é a hora que eu sento na beira do palco com meu violeiro e a gente ‘puxa os modão’. É um show para se divertir”, disse.

Depois de atingir o que ele considera o “objetivo de qualquer cantor sertanejo”, que é se apresentar na Festa do Peão de Americana, Sâmi revela o próximo passo: o lançamento de “Erro e a errada”, uma parceria com o cantor Gustavo Mioto. A música será lançada no dia 16 deste mês.

A dupla Zé Neto & Cristiano trazem o show “Escolhas” e sucessos do DVD “Intenso” – Foto: Divulgação

Victor & Léo e Zé Neto & Cristiano completam a noite

A programação da primeira noite da 36ª edição da Festa do Peão de Americana será completa por Victor & Léo e Zé Neto & Cristiano. A dupla de irmãos retorna ao rodeio após nove anos e afirma que a noite será “nostálgica”.

“Vemos a cada dia que não fazemos nada sozinhos. A dupla Victor & Leo é composta por pessoas com o mesmo objetivo e identidade, inclusive o público, então é uma honra ser acolhido com tanto carinho por Americana”, disseram.

A dupla traz ao rodeio seu novo show, intitulado “Nossa História”, com um repertório de canções que marcaram a carreira dos artistas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Zé Neto & Cristiano retornam ao evento pelo segundo ano consecutivo, desta vez com a turnê “Escolhas”. A segunda voz, no entanto, garante que o público americanense verá os novos trabalhos da dupla, lançados no DVD “Intenso”.

“O repertório está bem diferente. Americana poderá conferir os novos sucessos e também uma das nossas melhores entregas em cima do palco”, disse Cristiano.

Confira a programação completa da Festa do Peão de Americana

Sexta-feira (7)

Sâmi Rico

Victor & Léo

Zé Neto & Cristiano

Sábado (8)

Chitãozinho & Xororó

Luan Santana

Maiara & Maraísa

Luan Pereira

Domingo (9)

Zezé di Camargo & Luciano

Simone Mendes

Sexta-feira (14)

João Bosco & Vinícius

Gusttavo Lima

Bruno & Denner

Sábado (15)

Ana Castela

Jorge & Mateus

Gustavo Mioto

Lauana Prado

Domingo (16)

Daniel e Roupa Nova – “A Força do Amor”